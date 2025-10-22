Tỷ giá USD hôm nay (22/10): Thị trường tự do tăng ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 22/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.099 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38%, hiện ở mức 98,96.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.895 VND/USD - 26.303 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.123 - 226.353 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.123 đồng 26.353 đồng Vietinbank 26.133 đồng 26.353 đồng BIDV 26.153 đồng 26.353 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.780 - 30.704 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.868 đồng 31.443 đồng Vietinbank 30.117 đồng 31.422 đồng BIDV 30.253 đồng 31.399 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 158 đồng - 175 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168.24 đồng 178.92 đồng Vietinbank 169.11 đồng 178.61 đồng BIDV 171.13 đồng 178.49 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 22/10/2025, tăng 63 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.230 - 27.350 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38%, hiện ở mức 98,96.

Đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa những bất ổn toàn cầu, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi việc đồng yên suy yếu sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Đồng Yên Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào ngày thứ Ba, sau khi bà Sanae Takaichi, một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, làm dấy lên kỳ vọng rằng chính phủ mới có thể khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn và mở rộng chính sách tài khóa mạnh tay.

Trên thị trường, đồng Yên giảm 0,76% xuống còn 151,895 Yên/USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/10, đồng thời ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hai tuần. Đồng Yên cũng yếu đi so với đồng EUR và Bảng Anh.

Trên thị trường quốc tế, các đồng tiền chủ chốt nhìn chung giao dịch trong biên độ hẹp, dù tâm lý nhà đầu tư khá tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,3% xuống còn 1,161 USD, bất chấp tình hình chính trị tại Pháp đã phần nào ổn định trở lại.

Đồng Bảng Anh cũng đi xuống so với đồng USD, dù số liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy nợ công của Anh trong nửa đầu năm tài khóa đã tăng lên mức cao nhất kể từ đại dịch./.