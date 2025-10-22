Huy động vốn hiệu quả, điều hành ngân quỹ an toàn trong bối cảnh thách thức

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, trước bối cảnh kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, Kho bạc Nhà nước đã thể hiện vai trò là đầu mối quan trọng trong quản lý tài chính quốc gia thông qua việc huy động vốn hiệu quả và điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, linh hoạt. Từ đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Điều hành ngân quỹ tập trung, chủ động và minh bạch

Để đảm bảo toàn hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định ngay sau khi sắp xếp địa bàn quản lý phù hợp với đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng như phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp, trong quý III/2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, an toàn và minh bạch. Song song với đó, KBNN luôn bám sát định hướng điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cũng như các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra ách tắc.

Đặc biệt, KBNN đã chủ động hướng dẫn các đơn vị địa phương trong quá trình đóng, mở tài khoản tại ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo tính liên tục trong thu - chi ngân sách khi tổ chức bộ máy thay đổi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, công tác tập trung ngân quỹ nhà nước cuối ngày về Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được KBNN thực hiện hiệu quả, góp phần tăng hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp điều hành chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, KBNN cũng tăng cường dự báo dòng tiền, triển khai các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi như: cho ngân sách nhà nước vay tạm thời, gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, mua bán lại trái phiếu chính phủ… Những nghiệp vụ này được thực hiện đúng quy định, góp phần tiết kiệm chi phí vay nợ cho ngân sách nhà nước và gắn kết chặt chẽ giữa quản lý ngân quỹ với quản lý ngân sách nhà nước và nợ công.

Huy động vốn trái phiếu chính phủ hiệu quả, nhưng vẫn nhiều áp lực

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế trong nước. Trong khi đó, kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2025 mà Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước là 500.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, tăng 25% so với kế hoạch năm 2024 (400.000 tỷ đồng).

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ hoạ: Phương Anh

Trong bối cảnh thu ngân sách đạt khá (tính đến hết ngày 16/10/2025, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt trên 2,013 triệu tỷ đồng, bằng 102,35% dự toán năm); nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao (tính đến hết tháng 9/2025, tổng vốn giải ngân của kế hoạch năm 2025 là trên 440.402 tỷ đồng, đạt khoảng 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), KBNN đã tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn của ngân sách trung ương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huy động vốn, KBNN đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính và triển khai nhiều giải pháp thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, tận dụng tối đa những thời điểm thuận lợi của thị trường.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo dòng tiền, phát hành trái phiếu chính phủ Trong thời gian tới, việc huy động vốn sẽ không chỉ dừng lại ở hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, mà còn hướng đến xây dựng nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. KBNN xác định rõ vai trò “trụ cột” trong hệ thống tài chính công, tiếp tục đổi mới trong phương thức điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo dòng tiền, phát hành trái phiếu chính phủ và quản lý ngân quỹ. Đây là nền tảng để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả trong quản lý vốn nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao uy tín tài chính quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong quý III/2025, KBNN tổ chức 13 phiên đấu thầu, phát hành trái phiếu chính phủ với tổng khối lượng đạt 54.299 tỷ đồng, tương đương 45,2% kế hoạch quý. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2025, tổng khối lượng vốn huy động đạt 268.112 tỷ đồng, tương đương 53,6% kế hoạch năm (500.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,91 năm - phù hợp với mục tiêu dài hạn của Quốc hội trong việc tái cơ cấu danh mục nợ công và giảm áp lực trả nợ ngắn hạn. Toàn bộ trái phiếu chính phủ được phát hành bằng đồng nội tệ thông qua phương thức đấu thầu điện tử qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân đến hết quý III/2025 là 3,04%/năm - được đánh giá là mức hợp lý, cân bằng giữa mục tiêu huy động vốn và định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, KBNN cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, khi từ nay đến cuối năm, còn khoảng 250.000 tỷ đồng vốn cần huy động. Đây là một con số lớn trong bối cảnh thị trường tài chính trong và ngoài nước nhiều biến động. Thêm vào đó, dư địa đầu tư trái phiếu chính phủ từ các ngân hàng thương mại ngày càng thu hẹp, do áp lực tăng trưởng tín dụng và yêu cầu duy trì thanh khoản trong giai đoạn cuối năm.

Giải pháp và định hướng cuối năm

Dự báo những tháng cuối năm 2025, thị trường tài chính - tiền tệ vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Áp lực từ tỷ giá, biến động dòng vốn ngoại và xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục là những ẩn số cần theo dõi chặt chẽ.

Trước những thách thức, khó khăn đó, KBNN tiếp tục kiên định với các giải pháp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trọng tâm là đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đó, trong quý IV/2025, KBNN sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ định kỳ hàng tuần qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; chủ động điều hành lãi suất phát hành phù hợp với thị trường; đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu; gắn kết chặt chẽ hoạt động huy động vốn với quản lý ngân quỹ nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý IV/2025 đã được Bộ Tài chính phê duyệt và phương án điều hành cho năm 2026 cũng đang được KBNN xây dựng để trình Bộ Tài chính xem xét. Công tác thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ và các chi phí liên quan đã và đang được thực hiện đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm uy tín của Chính phủ trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

Có thể thấy, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và áp lực, nhưng KBNN luôn thể hiện năng lực quản lý tài chính vững vàng, linh hoạt và hiệu quả. Việc điều hành ngân quỹ an toàn, đồng thời triển khai kịp thời và hiệu quả các giải pháp huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ không chỉ bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước, mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.