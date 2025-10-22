(TBTCO) - Trong quý III/2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn và mang lại kết quả tích cực.

Theo báo cáo trong quý III/2025, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp kiểm tra đã trực tiếp phát hiện 2.583 vụ, xử lý vi phạm hành chính 2.085 vụ với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 22,5 tỷ đồng. Công tác thu nộp ngân sách nhà nước đạt kết quả với tổng số tiền hơn 198,236 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ 15/5 đến 30/6/2025, các lực lượng đã kiểm tra 408 vụ, xử lý 236 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 6 vụ với 8 bị can, thu nộp ngân sách 54,4 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và địa phương, giúp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thương mại bất hợp pháp. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ vi phạm giảm 15,5% và số đối tượng vi phạm giảm 8%, phản ánh hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Ông Phạm Anh Tuấ -, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công tác chống buôn lậu không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn tạo môi trường kinh doanh công bằng, thúc đẩy kinh tế địa phương. Ông Tuấn yêu cầu các lực lượng tiếp tục tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, dược liệu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có tổ chức, xuyên tỉnh, xuyên quốc gia. Việc kiểm tra phải khách quan, công tâm, không gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp đồng bộ, gắn chống buôn lậu với phát triển kinh tế - xã hội. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường quản lý nguồn hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở Công thương sẽ chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ thị trường, trong khi Sở Y tế tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp và dư lượng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phối hợp xử lý hàng giả, hàng nhái. Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh online và quản lý biên giới để ngăn chặn hàng lậu. Các địa phương cũng được yêu cầu nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân đồng hành trong cuộc chiến chống buôn lậu./.