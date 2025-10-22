Thuế Quảng Ninh tổ chức quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

(TBTCO) - Ngày 22/10, Thuế tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2024 và quý I, quý II/2025.

Trong khuôn khổ chương trình “Hóa đơn may mắn”, Thuế Quảng Ninh đã tiến hành quay thưởng với cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã. Theo đó, kỳ quay thưởng quý IV/2024 đã sử dụng 980.397 hóa đơn, trong đó có 14.332 hóa đơn từ cá nhân và hộ kinh doanh đủ điều kiện. Kỳ quay thưởng quý I/2025 được thực hiện với 765.825 hóa đơn, có 17.304 hóa đơn của cá nhân, hộ kinh doanh. Trong quý II/2025, cơ sở dữ liệu gồm 1.032.753 hóa đơn và 50.279 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình.

Qua hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, chương trình đã chọn ra 87 hóa đơn trúng thưởng từ ba kỳ quay. Mỗi quý có 29 hóa đơn may mắn, với các giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 3 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, 5 giải Ba trị giá 3 triệu đồng mỗi giải và 20 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng mỗi giải. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 80 triệu đồng.

Việc quay thưởng đã được giám sát bởi Hội đồng giám sát theo Quyết định 2691/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Kết quả chương trình sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cục thuế và các phương tiện truyền thông đại chúng.