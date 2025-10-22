(TBTCO) - Sáng 22/10, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nữ doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc tham dự Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2025. Tại diễn đàn, 98 nữ doanh nhân đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025”.

Doanh nhân nữ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết được coi là những trụ cột thể chế, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới; trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ trong các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Tấn Công phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CTV

Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2025 được xem là không gian kết nối và đối thoại quan trọng giữa nữ doanh nhân, cơ quan hoạch định chính sách và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm cùng nhau thảo luận những vấn đề then chốt trong phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đây là thời điểm vàng để bứt phá, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong đón đầu xu thế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cũng theo ông Phạm Tấn Công, hiện nay doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 25% tổng số doanh nghiệp cả nước - một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN. Các nữ doanh nhân không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách quốc gia và tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mà còn mang đến những giá trị khác biệt trong điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung bàn thảo về chính sách của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Đồng thời chia sẻ sáng kiến, giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhất là trong hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đề cập đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp nữ gắn với xu thế toàn cầu về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, cũng như vai trò của nữ lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ là nhà quản trị, mà còn là người kiến tạo và dẫn dắt sự thay đổi.

Tôn vinh 98 nữ doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Tại diễn đàn, 98 nữ doanh nhân đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng năm 2025”, là các doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng” do VCCI khởi xướng từ năm 2005 nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân có thành tích nổi bật, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong số này có 10 nữ doanh nhân tiêu biểu xuất sắc đã được vinh danh trong Top 10 Bông Hồng Vàng 2025 - đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọngvươn tầm của nữ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Tại sự kiện, lãnh đạo VCCI khẳng định "Bông Hồng Vàng” không chỉ là một danh hiệu, mà là nguồn cảm hứng về bản lĩnh, trí tuệ và trái tim của người phụ nữ Việt Nam - những người đang cùng VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết để góp phần đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Theo VCCI, phụ nữ là lực lượng lao động to lớn, là động lực quan trọng của tăng trưởng, phát triển đất nước. Với tỉ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động là 63%, có thể nói phụ nữ ngày nay có mặt ở khắp các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ những năm gần đây đã tăng lên đáng kể và có 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều các quốc gia khác trong khu vực.

Đồng thời, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò và vị thế trong đời sống chính trị và lãnh đạo, điều hành đất nước. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 30,26% (tăng so với 26,7% của Khóa XIV), là mức cao so với các nước trong khu vực châu Á = Thái Bình Dương. Vai trò của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao cảvề số lượng và chất lượng.