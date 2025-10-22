(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T (Địa chỉ trụ sở chính: BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, TP. Hà Nội) số tiền 113 triệu đồng do hành vi vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm.

Cụ thể, kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm DÉSEMBRE DERMA SCIENCE HIGH FREQUENCY CREAM PROFESSIONAL (số tiếp nhận Phiếu công bố: 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023) có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật;

Kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm DÉSEMBRE DERMA SCIENCE HIGH FREQUENCY CREAM PROFESSIONAL (số tiếp nhận Phiếu công bố: 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023) có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa;

Xử phạt 113 triệu đồng, tiêu huỷ mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T. Ảnh: TL.

Quảng cáo mỹ phẩm sản phẩm DESEMBRE OXYJET ELIXIR TREATMENT trên Website của công ty vượt quá công dụng sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Cục Quản lý dược cho biết, ngoài phạt tiền, đơn vị còn buộc công ty phải tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm DÉSEMBRE DERMA SCIENCE IGH FREQUENCY CREAM PROFESSIONAL (số tiếp nhận Phiếu công bố: 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023). Trước đó, Cục Quản lý Dược đã thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm này).

Đồng thời, buộc thu hồi hàng hóa và buộc loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về sản phẩm DÉSEMBRE DERMA SCIENCE HIGH FREQUENCY CREAM PROFESSIONAL (số tiếp nhận Phiếu công bố: 211274/23/CBMP-QLD cấp ngày 2/9/2023); buộc nộp lại số tiền đã xuất bản sản phẩm hơn 16 triệu đồng.