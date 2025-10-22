(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 335/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Tập đoàn Kido bị xử phạt 65 triệu đồng do có hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2023, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán 6 tháng năm 2024.

Tập đoàn Kido (KDC) bị xử phạt do báo cáo sai lệch thông tin trái phiếu. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Kido cũng bị phạt 175 triệu đồng do có hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch. Tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 31/12/2022, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2024, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, công ty trình bày công ty đã sử dụng hết tổng số tiền 1.000.000.000.000 đồng để thực hiện các mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dầu ăn; Góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev. Tuy nhiên, theo tài liệu công ty cung cấp, công ty không sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev.

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Tổng mức phạt tiền đối với công ty là 240 triệu đồng./.