Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm dành cho trẻ em và gel chăm sóc răng miệng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ 3 lô mỹ phẩm của một doanh nghiệp tại Bắc Ninh ngay sau khi bị phát hiện ghi nhãn sai công dụng.

Cục Quản lý dược vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm vi phạm chất lượng do Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH) ở Bắc Ninh sản xuất.

Thông tin 3 lô sản phẩm vi phạm chất lượng là sản phẩm chăm sóc răng miệng có nhiều công dụng khác nhau tùy loại và mỹ phẩm dành cho trẻ em.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc lưu hành 3 lô sản phẩm trên, trả lại cơ sở cung ứng;

Tiến hành thu hồi lô, tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo của Cục; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH), Cục Quản lý dược yêu cầu phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt chất lượng và gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 15/11/2025.