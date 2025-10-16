Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm dành cho trẻ em và gel chăm sóc răng miệng

|Xử phạt Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á 195 triệu đồng vì có nhiều vi phạm về mỹ phẩm
Cục Quản lý dược vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm vi phạm chất lượng do Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH) ở Bắc Ninh sản xuất.
Thông tin 3 lô sản phẩm vi phạm chất lượng là sản phẩm chăm sóc răng miệng có nhiều công dụng khác nhau tùy loại và mỹ phẩm dành cho trẻ em.
Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc lưu hành 3 lô sản phẩm trên, trả lại cơ sở cung ứng;
Tiến hành thu hồi lô, tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo của Cục; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Đối với Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông - (TNHH), Cục Quản lý dược yêu cầu phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt chất lượng và gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 15/11/2025.
|Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thu hồi các lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý mỹ phẩm của và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/11/2025.