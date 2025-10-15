(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á vì có nhiều vi phạm hành chính về mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (địa chỉ trụ sở chính: 43D/44 Hồ Văn Huê, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về mỹ phẩm như: kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm Queendoes Rhea Serum (số tiếp nhận Phiếu công bố: 241190/24/CBMP-QLD cấp ngày 27/6/2024); sản phẩm Renewing concentrate (số tiếp nhận Phiếu công bố: 232960/24/CBMP-QLD cấp ngày 16/4/2024); nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đối với 19 sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á còn kê khai không đúng các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Blemish Control.

Cục Quản lý dược cho biết, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á có các tình tiết tăng nặng là có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra; hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm.

Cùng với việc bị xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị buộc tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm Queendoes Rhea Serum và Renewing concentrate; thu hồi hàng hóa và loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về 19 sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.