Thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Vinamake là hàng giả

(TBTCO) - Các sản phẩm mỹ phẩm được cơ quan chức năng kết luận là hàng giả do Công ty cổ phần Vinamake chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Công ty cổ phần Vinamake về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 sản phẩm sau:

DR. Hair Ginger Shampoo (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu côngbố: 24/24/CBMP-HB;

DR. Ginger Shampoo (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố:23/24/CBMP-HB;

Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố: 122/23/CBMP-HB.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần Vinamake (Địa chỉ: Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Vinamake là hàng giả. Ảnh TL.

Về lý do thu hồi, Cục Quản lý dược cho biết, do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm nêu trên đều không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm và được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là "hàng giả" căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm vi phạm trên; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện các sản phẩm này;

Đồng thời tiến hành thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành;

Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.