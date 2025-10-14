Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát ma túy và tiền chất cho cán bộ hải quan

(TBTCO) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát ma túy và tiền chất tại TP. Hải Phòng, nhằm giúp đội ngũ công chức hải quan củng cố kỹ năng, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm ma tuý trong tình hình mới.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Viện Khoa học hình sự (C09); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an; Cục Hóa chất, Bộ Công thương; cùng lãnh đạo, công chức Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các Chi cục Hải quan khu vực.

Cán bộ hải quan, công an thao tác kỹ năng test nhanh vật phẩm nghi có chất ma tuý. Ảnh: CHQ

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; hướng dẫn quy trình quản lý, sử dụng kit test phát hiện ma túy, tiền chất; đồng thời cập nhật chính sách quản lý hóa chất, tiền chất và quy định mới về kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ bị lợi dụng.

Các ý kiến tại hội nghị cũng tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả kiểm soát từ sớm, từ xa nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất qua biên giới./.