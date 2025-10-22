Lợi nhuận VNDirect gấp gần hai lần cùng kỳ, doanh thu tăng 74% nhờ thị trường khởi sắc

(TBTCO) - VNDirect báo lãi sau thuế 929 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng gần gấp đôi cùng kỳ và lập đỉnh mới về kết quả kinh doanh, khi thị trường khởi sắc kéo theo doanh thu từ môi giới, tự doanh và margin đều tăng mạnh.

Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã Ck: VND) công bố báo cáo quý III/2025 với bức tranh tăng trưởng rõ nét trên hầu hết các mảng kinh doanh. Doanh thu đạt 2.214 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập và gấp 1,8 lần quý III/2024.

Động lực nổi bật đến từ tự doanh, đóng góp hơn 903 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ nhờ lãi bán tài sản tài chính và chênh lệch đánh giá lại danh mục. Đi cùng nhịp tăng của thị trường cơ sở, hoạt động môi giới ghi nhận cải thiện mạnh về quy mô và biên lợi nhuận; doanh thu môi giới tăng 130% lên 387 tỷ đồng, cho thấy mức độ bám thị phần và gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng. Mảng cho vay ký quỹ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với 388 tỷ đồng doanh thu, tăng 24%, góp phần củng cố nguồn thu lãi ròng trong bối cảnh nhu cầu đòn bẩy của nhà đầu tư tăng theo thanh khoản.

Kết quả kinh doanh quý III của VNDirect.

Song song với tăng trưởng, chi phí rủi ro và tài chính phản ánh quy mô hoạt động mở rộng. Quý III, công ty trích lập gần 25 tỷ đồng dự phòng cho các khoản cho vay và tài sản tài chính (trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập gần 85 tỷ đồng), đồng thời chi phí tài chính vượt 300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, VNDirect ghi nhận 5.213 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 1.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 27% và 15% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 91% kế hoạch năm. Nền tảng tài chính tiếp tục mở rộng, đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và lập mức cao mới.

Cơ cấu tài sản cho thấy định hướng linh hoạt giữa lợi suất và an toàn: tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 24.625 tỷ đồng; cho vay ký quỹ tăng mạnh lên 14.479 tỷ đồng; danh mục nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần gấp đôi, đạt 10.485 tỷ đồng.

Riêng danh mục tự doanh cổ phiếu có giá trị hợp lý khoảng 1.421 tỷ đồng, tập trung ở một số mã dẫn dắt như HSG 575 tỷ, MSN 145 tỷ, MWG 118 tỷ và REE 104 tỷ. Bên cạnh cổ phiếu, công ty phân bổ hơn 14.400 tỷ đồng vào trái phiếu và khoảng 7.900 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi, cho thấy khuynh hướng gia tăng tài sản thu nhập cố định trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ổn định và ưu tiên quản trị rủi ro.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt 35.500 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm, chủ yếu do vay ngắn hạn tăng lên gần 31.800 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Danh mục tín dụng ngân hàng trải rộng ở các định chế lớn, trong đó vay từ Vietcombank 6.456 tỷ đồng, VietinBank 6.000 tỷ đồng và BIDV 4.980 tỷ đồng, giúp tối ưu chi phí vốn và đa dạng kênh huy động.

Trên bình diện chiến lược, VNDirect đang chuẩn bị giai đoạn tăng quy mô vốn chủ sở hữu nhằm nâng dư địa tăng trưởng. Các phương án đã được cổ đông thông qua gồm phát hành hơn 106,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, 30 triệu cổ phiếu ESOP, 15 triệu cổ phiếu thưởng và gần 325,8 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng. Nếu triển khai thuận lợi, nguồn lực mới sẽ củng cố hệ số an toàn tài chính, nâng trần cung cấp dịch vụ margin, mở rộng đầu tư tự doanh và danh mục tài sản thu nhập cố định, qua đó gia tăng khả năng chống chịu chu kỳ và duy trì đà tăng trưởng trong các quý tới.