Hiệu quả kinh doanh và sức khỏe tài chính của Nam Tân Uyên cải thiện rõ rệt trước thềm chuyển sàn

(TBTCO) - Nam Tân Uyên khép lại 9 tháng đầu năm 2025 với đà tăng trưởng ấn tượng, lợi nhuận vượt kế hoạch và chiến lược tái cơ cấu vốn giúp doanh nghiệp tiến gần hơn mục tiêu niêm yết trên HOSE.

Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã Ck: NTC) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với bức tranh tăng trưởng khả quan, đồng thời hoàn tất những bước đi quan trọng trên lộ trình chuyển niêm yết sang HOSE nhằm cải thiện chất lượng giao dịch và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Diễn biến tích cực về kinh doanh cùng tái cơ cấu bảng cân đối cho thấy doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ mới, tập trung vào đầu tư hạ tầng và nâng chuẩn quản trị vốn.

Trong quý III/2025, NTC ghi nhận doanh thu thuần hơn 229 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Động lực chính đến từ việc ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng một lần theo toàn bộ giá trị hợp đồng, thay vì phân bổ dần qua các năm như trước. Cách hạch toán này giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 125,3 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với quý III/2024 và là mức cao nhất kể từ quý II/2020.

Kết quả kinh doanh quý III của Nam Tân Uyên.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục được khẳng định ở tầng lợi nhuận sau thuế, đạt 125,6 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ dù chi phí tài chính tăng gấp bốn lần lên hơn 4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70% lên 13 tỷ đồng. Biên lợi nhuận vẫn duy trì ở mức cao, qua đó cho thấy quy mô doanh thu tăng mạnh đủ bù đắp phần chi phí phát sinh và tạo độ nở lợi nhuận rõ nét. Một điểm trừ nhẹ là doanh thu tài chính giảm 23,5% còn 37 tỷ đồng do lãi tiền gửi ngân hàng đi xuống; cơ cấu mảng này hiện chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đạt gần 507 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế 294 tỷ đồng, tăng 51%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) theo đó tăng từ 8.128 đồng lên 12.260 đồng/cổ phiếu, củng cố nền tảng định giá và tạo dư địa cho kỳ vọng cổ tức. Đáng chú ý, dù mới hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu cả năm, NTC đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận 284 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/9/2025 ghi nhận tổng tài sản 5.767 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng) giảm 85% còn 266 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh định hướng tái cơ cấu nguồn vốn, chuyển trọng tâm dòng tiền về đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 3,2 lần lên gần 51 tỷ đồng, chủ yếu cho dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2.

Cấu trúc nợ được cải thiện mạnh. Nợ vay tài chính giảm từ 2.668 tỷ đồng xuống còn 138 tỷ đồng, tương đương mức giảm 95% so với đầu năm, giúp bức tranh tài chính lành mạnh hơn, giảm áp lực lãi vay cho những quý tới và nới rộng biên lợi nhuận ròng. Tổng nợ phải trả cuối tháng 9/2025 còn 4.510 tỷ đồng, giảm 28%. Trong đó, người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện duy trì tỷ trọng áp đảo hơn 4.225 tỷ đồng, tương đương 94% tổng nợ. Cơ cấu này cho thấy dòng tiền dài hạn từ hợp đồng thuê đất vẫn ổn định, đóng vai trò như “đệm” tài chính cho kế hoạch đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, quá trình chuyển sàn được đẩy nhanh theo lộ trình đã định hướng từ năm 2022. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 15/10/2025 là phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu NTC trên UPCoM; từ 16/10 cổ phiếu chính thức hủy đăng ký giao dịch tại hệ thống này.

Trước đó, ngày 29/9, HOSE đã chấp thuận niêm yết NTC. Việc chuyển sàn được kỳ vọng nâng thanh khoản, tăng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức và cải thiện sức hấp dẫn định giá, song song với nền tảng kinh doanh đang tăng tốc và cấu trúc tài chính thận trọng hơn.