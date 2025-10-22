Chứng khoán phái sinh ngày 22/10: Giằng co mạnh, hợp đồng tương lai tăng 71 điểm trong phiên

(TBTCO) - Cú rơi sâu giữa phiên chiều khiến giao dịch trên thị trường phái sinh càng trở nên kịch tính. Giá hợp đồng tương lai VN30-Index kỳ hạn gần nhất đóng cửa ở 1.926 điểm, cao hơn tới 71 điểm so với mức thấp nhất phiên.

Thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh và đảo chiều chóng vánh trên cả thị trường cơ sở và diễn biến các hợp đồng tương lai sau phiên biến động mạnh ngày 21/10. VN30-Index khiến nhà đầu tư "đu tàu lượn” khi tăng nhanh đầu phiên, giảm sâu giữa buổi chiều rồi bật mạnh cuối ngày. Chỉ số đã có thời điểm rơi hơn 40 điểm về sát vùng 1.870, trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ tại nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng và công nghệ.

Đến cuối phiên, VN30-INdex hồi phục ngoạn mục, chốt tại 1.930,88 điểm, tăng 14,98 điểm (+0,78%), với 21 mã tăng và 8 mã giảm. Thanh khoản toàn thị trường cơ sở đạt hơn 19.077 tỷ đồng giao dịch ở riêng nhóm VN30, chiếm gần 60% giao dịch toàn thị trường cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái chủ động và không rút ra khỏi thị trường dù biến động mạnh giữa phiên.

FPT trở thành điểm sáng nổi bật khi đóng góp hơn 5 điểm tăng cho chỉ số. Đây cũng là cổ phiếu góp nhiều điểm tăng nhất cho VN30-Index. Cổ phiếu này tiếp tục được khối ngoại mua ròng gần 370 tỷ đồng, sau khi đã mua hơn 500 tỷ trong phiên trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến giằng co mạnh tương tự các chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn gần nhất đáo hạn vào tháng 11/2025 tăng 1,36% lên 1.926 điểm. Đã có thời điểm giá hợp đồng này xuống thấp nhất 1.855 điểm, thấp hơn tới 71 điểm so với giá thấp nhất trong phiên.

Giá HĐTL tăng nhanh hơn mức tăng của chỉ số cơ sở. Điều này đã giúp thu hẹp mức chênh lệch với chỉ số cơ sở xuống - 4,88 điểm, so với -15 điểm của phiên trước. Diễn biến này cho thấy phe Long đang dần lấy lại ưu thế, khi tâm lý thận trọng giảm bớt và hoạt động giao dịch quay trở lại nhịp cân bằng hơn.

Giá hợp đồng tương lai lấy lại sắc xanh trong nửa cuối phiên chiều

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục duy trì ở mức cao với 400.000 hợp đồng, giảm 10% so với phiên trước. Giao dịch các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F25121 và VN30F30008 cũng đồng loạt tăng, cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung ở kỳ hạn ngắn, mà vẫn lan tỏa sang các kỳ hạn dài. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm nhẹ gần 10%, phần nào cho thấy hoạt động đóng vị thế chốt lời sau chuỗi biến động mạnh hai phiên đầu tuần.

Nhóm các HĐTL dựa trên VN100 ghi nhận diễn biến phân hóa. Hợp đồng VN41I2FB0001 đáo hạn tháng 11/2025 tăng 0,96% lên 1.843,5 điểm, trong khi hợp đồng đáo hạn tháng 6/2026 giảm nhẹ 0,68%. Chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở nhìn chung thu hẹp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư phái sinh bớt thận trọng hơn so với giai đoạn trước.