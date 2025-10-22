Chứng khoán ngày 22/10: VN-Index biến động mạnh, bất ngờ đảo chiều tăng điểm cuối phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/10) ghi nhận phiên giao dịch biến động mạnh. Lực bán tăng mạnh khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 30 điểm trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên.

VN-Index tăng hơn 15 điểm

Sau phiên phục hồi, thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục phục hồi trong đầu phiên hôm nay với mức độ phân hóa cao, thanh khoản thấp. Sau đó áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã trong phiên chiều. VN-Index giảm điểm về lại vùng giá thấp phiên trước, quanh 1.620 điểm và bắt đầu phục hồi tốt trở lại vào đảo chiều tăng ngược cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,07 điểm, lên mức 1.678,5 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 218 mã tăng giá, 33 mã giữ giá tham chiếu, có 133 mã giảm giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 22/10

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VHM (+1,89), FPT (+4,3), GAS (+5,36), VPL (+6,61), CTG (+1,1)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-0,2), HPG (-0,37), VNM (0,35), SHB (-2,06), TPB (-0,27)…

Phiên giao dịch mang lại nhiều cảm xúc khi độ mở gần như nghiêng hoàn toàn về sắc xanh với 20/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thép là nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh duy nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +14,98 điểm lên mức 1.930,88 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 21 mã tăng, 1 mã giữ giá tham chiếu và có chỉ có 8 mã giảm giá.

Thị trường “rút chân” mạnh mẽ vào những giây phút cuối phiên trong bối cảnh thanh khoản trở lại mức thấp, -13,1% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 999 triệu cổ phiếu (-37,68%), tương đương giá trị đạt 32.200 tỷ đồng (-34,11%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,04 điểm lên mức 268,69 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,36 điểm lên mức 109,82 điểm.

Chỉ sau một ngày mua ròng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài trở về quỹ đạo bán ròng với giá trị 1.834 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.625 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 370 tỷ đồng. Theo sau, TCX là mã tiếp theo được gom mạnh 125 tỷ đồng. Ngoài ra, VRE và GEX cũng được mua lần lượt 50 và 36 tỷ đồng. Ngược lại, CTG là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 185 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HPG và VCI cũng bị bán 165 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 198 tỷ đồng

Chờ thêm tín hiệu từ dòng tiền

Khi phiên hồi phục đầu tiên sau phiên giảm mạnh chưa thể ổn định lại tâm lý vốn đã vướng nhiều rối bời thì VN-Index lại thật biết cách mang đến nhiều bất ngờ cho giới đầu tư. Áp lực bán âm ỉ ngay từ đầu phiên sáng, kéo chỉ số lùi về vùng giá đỏ và lượng cung bán ra mạnh khi bắt đầu phiên chiều, đồng thời có thời điểm ghi nhận mức giảm lên tới 35 điểm. Thế nhưng chế độ “tàu lượn” được kích hoạt khi tâm lý bị đè nén tới cùng cực, VN-Index bứt phá một mạch và lấy về tới 50 điểm chỉ trong 30 phút cuối phiên và sắc xanh ngập tràn thị trường.

Đóng góp nhiều nhất tới thị trường phải kể đến nhóm cổ phiếu họ Vingroup cùng với các bluechip khác như GAS (+5,36%) và FPT (+4,30%). Ngoài ra, rất nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng cho thấy sức bật mạnh mẽ với sắc tím được ghi nhận như HT1. Ở chiều ngược lại, SHB(-2,06%) và những ngày chào sàn kém may của TCX khi đã là phiên thứ hai liên tiếp đóng cửa nến đỏ trở thành tác nhân gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung.

VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp. Ảnh: T.L

VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là có thời điểm VN-Index giảm điểm sâu, nhưng đóng cửa ở mức cao gần nhất ngày và vượt qua ngưỡng hỗ trợ đã bị phá vỡ trước đó, mốc (1.655 – 1.665 điểm). Đây là một tín hiệu khá tích cực mà phiên hôm qua VN-Index tăng điểm nhưng chưa thể thực hiện được.

Tuy nhiên điểm đáng chú ý là thanh khoản lại rơi vào vùng thấp, sụt giảm khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh hôm nay sụt giảmso với phiên hôm qua và thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Vậy nên tín hiệu tăng điểm chưa được xác nhận và xu hướng giảm điểm trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Vì vậy phiên tăng hôm nay mang nhiều yếu tố của nhịp hồi kỹ thuật mà chưa có nhiều tác động thay đổi xu hướng trước đó.

Nhịp hồi kỹ thuật còn có khả năng kéo VN-Index test lại ngưỡng kháng cự (1.717 – 1.721 điểm) điểm sau đó mới quay lại xu hướng điều chỉnh. Ở thời điểm hiện tại, dù thị trường hồi phục 2 phiên liên tiếp, song thanh khoản chưa được xác nhận nên chúng ta cần chờ thêm sự quay lại của khối lượng. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mua mới, ưu tiên nhịp hồi lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.720 điểm căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu ở những danh mục đang rơi vào vùng rủi ro./.