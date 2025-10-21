Chứng khoán ngày 21/10: VN Index hồi phục sau phiên giảm sâu, khối ngoại tích cực mua ròng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/10) giao dịch khá giằng co sau phiên giảm mạnh nhất lịch sử. Dù vậy, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh mẽ vào phiên chiều giúp VN-Index hồi phục tích cực.

VN-Index tăng 27 điểm

Sau phiên giảm điểm mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán hôm nay đã hồi phục trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27 điểm, lên mức 1.663,43 điểm.

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 213 mã tăng giá, 31 mã giữ giá tham chiếu, có 133 mã giảm giá.

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+4,36), FPT (+6,9), HPG (+2,88), VPB (+2,02), CTG (+2,15)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-0,17), TCB (-0,53), MSN (4,76), GAS (-1,75), VIX (-2,94)…

Thị trường phục hồi tương đối tốt khi độ mở tích cực với đa số nhóm ngành tăng điểm. Công nghệ thông tin, bán lẻ và hóa chất là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dịch vụ tài chính và thực phẩm và đồ uống là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 21/10.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +45,04 điểm lên mức 1.915,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 26 mã tăng, 0 mã giữ giá tham chiếu và có chỉ có 4 mã giảm giá.

Thị trường duy trì sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 1.583 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 47.998 tỷ đồng (-10,13%) so với phiên trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,63 điểm lên mức 264,65 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,85 điểm, về mức 109,46 điểm.

Giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng khi trở lại mua ròng đột biến 2.476 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 2.408 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 529 tỷ đồng, SSI cũng được mua ròng 444 tỷ. Cổ phiếu TCX, HPG và GEX xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng với giá trị mua trên trăm tỷ tới 186 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại MSN với giá trị 251 tỷ đồng; xếp tiếp theo, cổ phiếu VHM và VJC bị khối ngoại bán ròng lần lượt 183 tỷ và 116 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB và DXG cũng bị bán ròng khoảng vài chục tỷ mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng khoảng 83 tỷ đồng

Quán tính hồi phục có thể tiếp diễn

Nhóm cổ phiếu blue-chips phục hồi khá tốt và có màn quay lại của nhóm Vin. Sau nhịp điều chỉnh mạnh, VIC lấy lại trạng thái hưng phấn với mức tăng 4,4%, lên 203.400 đồng. Cổ phiếu này đứng đầu danh sách đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung với gần 8 điểm. Ba mã khác liên quan đến Tập đoàn Vingroup gồm VHM, VRE và VPL cũng đóng cửa trong sắc xanh, dao động 0,8-2,7%.

Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng có mức độ hồi phục mạnh nhất. HDB tăng hết biên độ lên 32.350 đồng và chốt phiên trong trạng thái không có bên bán. SSB, OCB và LPB lần lượt đứng sau với mức tăng 3,2-6,6%. Một số mã trụ như CTG, BID, STB, VPB tăng khiêm tốn hơn, dao động 1-2%.

FPT đại diện cho đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ. Mã này tăng trần từ giữa phiên chiều, lên 93.000 đồng và khớp lệnh gần 20 triệu đơn vị. Nhóm dầu khí cũng ghi nhận sắc xanh. PVD, BSR, PLX, POW và PVT đều chốt phiên trên tham chiếu 1-4%. GAS là mã duy nhất ngược dòng khi mất 1,8%, xuống 56.000 đồng.

Thị trường đi lên nhưng cổ phiếu bất động sản (trừ nhóm Vingroup) vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. NVL giảm hết biên độ 2 phiên liên tiếp, xuống 14.400 đồng. Các mã vốn hóa nhỏ như DXS, SCR, LDG, DXG, AGG, CII, PDR đều mất hơn 3,5%.

VN Index hình thành nến xanh trên đồ thị ngày đi cùng với khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước. Ảnh: T.L

VN Index hình thành nến xanh trên đồ thị ngày đi cùng với khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước, cho thấy lực cầu có xu hướng thận trọng hơn sau phiên biến động mạnh 20/10. Tuy nhiên, nền thanh khoản vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định quán tính hồi phục của VN Index có thể tiếp diễn vào đầu phiên 22/10 dựa trên hiệu ứng tâm lý từ hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại. Mặc dù vậy, rung lắc, biến động có thể sớm quay lại do động thái dừng lỗ của một bộ phận nhà đầu tư. Hiện chỉ số vẫn đang neo giữ quanh nền tích lũy hình thành từ tháng 9/2025. Nhà đầu tư chỉ nên duy trì vị thế nắm giữ với các cổ phiếu có giá vốn an toàn đồng thời đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể tìm kiếm điểm mua điều chỉnh đối với các cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh quý III/2025 tích cực./.