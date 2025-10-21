Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

(TBTCO) - Nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng trái cây và tái cơ cấu tài chính hiệu quả, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận hợp nhất hơn 1.300 tỷ đồng sau 9 tháng, dự kiến vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã Ck: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với kết quả tăng trưởng tích cực, tiếp tục được dẫn dắt bởi mảng trái cây – lĩnh vực giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu. Trong 3 tháng vừa qua, doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng mảng trái cây, chủ yếu là chuối và sầu riêng, ghi nhận doanh thu 1.419 tỷ đồng, tăng tới 61%, chiếm hơn 74% tổng doanh thu quý.

Tăng trưởng mạnh của mảng này được thúc đẩy nhờ mở rộng diện tích trồng trọt, cải thiện năng suất và duy trì ổn định giá bán tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kết quả kinh doanh quý III của Hoàng Anh Gia Lai.

Trái ngược với đà tăng của mảng nông nghiệp, hoạt động chăn nuôi heo tiếp tục thu hẹp quy mô khi doanh thu chỉ còn gần 40 tỷ đồng, giảm tới 83% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhóm hàng hóa và sản phẩm phụ trợ, bao gồm thức ăn chăn nuôi, đóng góp 428 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ biên lợi nhuận cải thiện và kiểm soát tốt chi phí đầu vào, lợi nhuận gộp quý III đạt 762 tỷ đồng, tăng 25%. Phần lớn lợi nhuận đến từ mảng chuối, trong khi công ty ghi nhận khoản lỗ khác 28 tỷ đồng do thanh lý một số tài sản không còn hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu hoạt động.

Sau khi trừ các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 416 tỷ đồng, tăng 25%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; trong đó mảng trái cây đóng góp tới 4.408 tỷ đồng, tương đương gần 80% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.312 tỷ đồng, tăng 54%, riêng phần lợi nhuận của công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng, tăng 55%.

Trước kết quả khả quan, công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 vào tháng 7 vừa qua, nâng mục tiêu doanh thu lên 7.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 1.550 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận. Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản đạt 27.744 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 14.460 tỷ đồng, tăng 12%, trong đó nợ vay 8.371 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh 42%, lên 13.284 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý IV/2025, công ty dự kiến ghi nhận một khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận sau thuế cả năm có thể đạt khoảng 2.500 tỷ đồng – vượt xa kế hoạch đã điều chỉnh. Cùng với đó, doanh nghiệp vừa hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng. Việc chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu giúp công ty không chỉ giảm chi phí lãi vay, đồng thời cải thiện đáng kể cấu trúc tài chính cho giai đoạn tiếp theo.

Song song với việc củng cố tài chính, công ty cũng đang triển khai chiến lược đầu tư trung và dài hạn nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp đã bắt đầu trồng mới 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm, hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 21/10, cổ phiếu HAG có giá 15.300 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 10 tới nay, cổ phiếu HAG đã giảm khoảng 10% so với mức giá 16.900 đồng vào ngày 1/10. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá của công ty hiện đạt 19.391 tỷ đồng.