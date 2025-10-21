(TBTCO) - Tiền vào thị trường chứng khoán phái sinh tăng vọt với khối lượng hợp đồng giao dịch phiên hôm nay tăng 41,8% so với phiên đầu tuần. Tuy nhiên, khối lượng mở OI lại giảm đáng kể.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng trở lại trong phiên 21/10 nhờ đà hồi phục của chỉ số cơ sở. Hợp đồng VN41I1FB0002 (đáo hạn 25/11) tăng 2,11% lên 1.900,2 điểm, trong khi VN30-Index đạt 1.915,9 điểm, tăng 2,41%. Mức chênh lệch âm tiếp tục được duy trì, đạt hơn 15 điểm ở kỳ hạn gần nhất và nới rộng hơn ở các kỳ hạn dài.

Giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn xa hơn như VN30F2512 và VN30F2603 cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ +1,3% đến +1,9%, kéo chênh lệch âm vẫn duy trì từ -20,9 đến -35,4 điểm.

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch VN30F tăng 41,8% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đầu cơ ngắn hạn quay trở lại khi chỉ số cơ sở phục hồi mạnh sau nhịp điều chỉnh sâu.

Ở nhóm hợp đồng VN100, giá cũng hồi phục nhẹ theo xu hướng chung. Hợp đồng gần nhất VN41I2FB0001 tăng 1,05% lên 1.826 điểm, thu hẹp chênh lệch âm còn -6,98 điểm so với VN100 (1.832,98 điểm, +1,8%).

Nhìn chung, phe Long đang chiếm ưu thế trở lại sau phiên điều chỉnh mạnh cùng thanh khoản gia tăng. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm nhẹ, đặc biệt ở các kỳ hạn xa của VN30 và VN100 (giảm 15–57%), cho thấy một phần vị thế ngắn hạn được đóng lại khi giá hồi phục. Trong đó, OI nhóm VN100 giảm mạnh từ -55% đến -57%, nhà đầu tư vẫn đang chốt bớt vị thế cũ, chưa mạnh dạn mở Long mới ở các kỳ hạn xa.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng mạnh theo chỉ số cơ sở

Theo ông Đinh Việt Bách, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, chỉ số chung vẫn đang nằm dưới đường MA50 ngày nên với phiên hôm nay sẽ chưa thể xác nhận được thị trường đã tạo đáy ngắn hạn mà có thể coi là một phiên phục hồi kĩ thuật. Thông thường, sau quá trình điều chỉnh mạnh, thị trường sẽ cần có phiên bùng nổ theo đà để xác nhận thị trường kết thúc điều chỉnh và bước vào nhịp tăng mới.