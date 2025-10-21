(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa chính thức trao quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Việt Nga giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 21/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định số 3556/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Việt Nga - Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 21/10/2025.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đã trao Quyết định số 3537/QĐ-BTC về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 20/10/2025.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương trao hoa cho ông Nguyễn Hoàng Dương (thứ hai, bên phải), bà Lê Thị Việt Nga (thứ hai, bên trái). Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính bày tỏ niềm vui, gửi lời chúc mừng 2 đồng chí vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí công tác mới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết trong công việc, đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán; đồng thời, tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, thúc đẩy đổi mới hoạt động tại đơn vị để hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Việt Nga đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ban Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tin tưởng, ủng hộ và giao cương vị mới là Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Trong giai đoạn mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu hội nhập sâu rộng, chuẩn mực cao hơn và áp lực đổi mới mạnh mẽ hơn, tôi ý thức rằng trách nhiệm của bản thân càng lớn. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp, chủ động đổi mới, đồng thời giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, để xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp, góp một phần nỗ lực cá nhân trong nhiệm vụ chung của tập thể để xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế" - bà Lê Thị Việt Nga chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chúc mừng tập thể ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Dương cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán đã tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng phát huy kinh nghiệm, năng lực bản thân nắm bắt và triển khai ngay công việc được giao, gắn kết, giữ vững đoàn kết trong đơn vị để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.