KSP 2025: Kết nối tri thức và thịnh vượng trong APEC và hơn thế nữa

(TBTCO) - Ngày 21/10/2025, tại Hàn Quốc đã diễn ra Hội nghị Chia sẻ Tri thức năm 2025 (KSP 2025) với chủ đề “Kết nối tri thức và thịnh vượng trong APEC và hơn thế nữa”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng dự và có phát biểu quan trọng.

Hội nghị là dịp Chính phủ Hàn Quốc chia sẻ thành quả chương trình KSP 2025, đồng thời khẳng định chương trình KSP là nền tảng dựa trên sự chia sẻ tri thức cho hợp tác kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên toàn khu vực APEC. Tham dự hội nghị năm 2025 có khoảng 200 đại biểu, bao gồm các quan chức chính phủ, các nhà ngoại giao, các học giả, đại diện các tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Koo Yoon-chul và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ảnh: Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã có nhiều thành quả của chương trình KSP, không chỉ làm sâu sắc hơn chiều sâu, bề rộng chiến lược của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực và đột phá trong các lĩnh vực về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Thông qua Chương trình KSP, từ năm 2004, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện 42 chương trình, dự án với tổng kinh phí tài trợ lên tới khoảng 150 triệu USD, tập trung vào các nội dung chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tri thức, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực về: khoa học công nghệ, công nghệ giao thông vận tải, môi trường, tài chính và đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực cho các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam để phục vụ quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn của Hàn Quốc cũng đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành thị trường quan trọng hàng đầu, cơ sở sản xuất chiến lược, và đối tác đổi mới sáng tạo của nhiều tập đoàn Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (thứ tư, bên phái) tham dự Hội nghị Chia sẻ Tri thức năm 2025 (KSP 2025). Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị, Bộ trưởng đã thông tin về việc Việt Nam ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với quan điểm coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh và bền vững.

Với Nghị quyết này, Việt Nam nhận thức được sự cần thiết, cấp bách phải nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự trong các cơ quan quản lý, các cơ quan tham mưu chính sách, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc hiện là quốc gia có năng lực công nghệ mạnh mẽ với tầm nhìn toàn cầu, trong đó có nhiều lĩnh vực thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới như: bán dẫn, năng lượng sạch, tài chính số, công nghiệp sinh học, logistics và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; vì vậy Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam trong việc hợp tác phát triển khoa học và chuyển đổi số.

Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc thông qua Chương trình KSP và các dự án viện trợ không hoàn lại tiếp tục hỗ trợ Việt trong các lĩnh vực về tăng cường chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, AI, an toàn dữ liệu, an ninh mạng; đào tạo nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, AI; hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; hợp tác, trao đổi, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực văn hóa, logistics và kinh tế số.

Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ cùng với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp của Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác thực hiện các dự án hiệu quả, góp phần tạo ra các giá trị bền vững và gắn kết sâu sắc hơn nữa lợi ích chung, đem lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho cả hai quốc gia.