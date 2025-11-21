Hơn 500 đơn vị du lịch tham dự Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Ngày 21/11, tại Quảng Ninh, lần đầu tiên Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025”. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ cho mùa du lịch cuối năm và dự kiến sẽ trở thành sự kiện thường niên.

Sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025” không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của ngành lữ hành trong phát triển du lịch bền vững mà còn góp phần quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, tăng cường kết nối và hợp tác trong ngành. Hoạt động nằm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ về việc thúc đẩy tăng trưởng du lịch, đồng thời hỗ trợ Quảng Ninh thu hút thêm khách du lịch.

“Ngày Lữ hành Việt Nam 2025” có ba hoạt động chính, bao gồm chương trình kết nối giao thương B2B với hơn 120 doanh nghiệp quốc tế và gần 300 doanh nghiệp lữ hành trong nước, tạo cơ hội cho hàng nghìn cuộc gặp gỡ, thảo luận và ký kết hợp tác. Bên cạnh đó, Diễn đàn Ngày Lữ hành Việt Nam sẽ thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành lữ hành Việt Nam và thúc đẩy sự đổi mới tư duy trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Quang cảnh sự kiện "Ngày Lữ hành Việt Năm 2025". Ảnh T.D

Ngoài các hoạt động kết nối, sự kiện còn giới thiệu điểm đến Quảng Ninh, với các sản phẩm du lịch nổi bật như Vịnh Hạ Long, Yên Tử và Vịnh Bái Tử Long, kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương.

Sự kiện cũng ghi nhận nhiều lễ ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh với các địa phương và đơn vị lữ hành trong nước. Với sự tham gia của hơn 400 đại biểu, bao gồm 116 doanh nghiệp quốc tế, 141 doanh nghiệp lữ hành trong nước và hơn 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại Quảng Ninh, sự kiện mở ra cơ hội lớn cho việc mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ngành du lịch.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Ảnh T.D

Với mục tiêu phát triển bền vững, Quảng Ninh hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành du lịch, dự kiến đón 21 triệu lượt khách trong năm 2025. Tỉnh cũng tập trung vào việc đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế và đẩy mạnh các chiến lược du lịch xanh, du lịch MICE và chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Quảng Ninh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng du lịch cao và bền vững, dựa trên phát triển mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế; trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, địa bàn trọng điểm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất thực sự đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp vượt trội; có hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh, có sức hấp dẫn và cạnh tranh toàn cầu.

"Chúng tôi cam kết giữ vững và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp""- bà Hạnh khẳng định.

Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm tại chương trình Kết nối giao thương B2B. Ảnh H.Q

Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động định kỳ, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn và trung tâm du lịch giải trí tầm cỡ khu vực trong tương lai.