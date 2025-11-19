(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 221/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 về tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu.

Thực hiện nhất quán mục tiêu

Công điện nêu rõ: Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, phát triển, mở rộng thị trường.

Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% gắn liền với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tăng cường hơn nữa về kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu; điều hành tỉ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả; rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước; nghiên cứu, xây dựng các phương án hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn nhập khẩu hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ...

Mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Với Bộ Công thương, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác nhiều tiềm năng; tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

Với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng giao chủ trì triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng", đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản; đẩy nhanh công tác đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở thị trường nước ngoài…; tích cực vận động linh hoạt theo từng quốc gia thành viên khối GCC nhằm tạo đồng thuận trong nội khối, góp phần đẩy nhanh tiến độ đàm phán FTA Việt Nam - GCC.

Nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nắm bắt các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy xuất khẩu.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp xuất khẩu cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt trong những tháng cuối năm; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu; chú trọng các hoạt động phát triển, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.