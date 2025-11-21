(TBTCO) - Công chức thuế phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện chấp hành pháp luật thuế với phương châm lấy người nộp thuế là “trung tâm phục vụ”, là khách hàng quan trọng của cơ quan thuế. Mỗi thái độ ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp của công chức thuế sẽ giúp người dân tin tưởng vào tính liêm chính, công bằng, minh bạch, khách quan của cơ quan thuế.

Xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người nộp thuế

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 3509/QĐ-CT quy định quy tắc ứng xử của công chức thuế đối với người nộp thuế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Mục đích của việc ban hành quy định nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ngành thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng đội ngũ công chức thuế có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy đổi mới sáng tạo, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành thuế trong thời kỳ mới.

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An tiếp xúc hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế.

Quy định được ban hành cũng nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức thuế trong giao tiếp ứng xử với người nộp thuế.

Quy định còn là cơ sở để mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi của mình nhằm đạt tới các giá trị văn hóa. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức thuế trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi văn hóa công vụ; làm căn cứ để cơ quan thuế các cấp xem xét trách nhiệm của công chức khi vi phạm các chuẩn mực ứng xử với người nộp thuế, đồng thời là căn củ để người nộp thuế giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức thuế.

Ngoài ra, quy định còn góp phần xây dựng hình ảnh của cơ quan thuế với người nộp thuế thực sự thân thiện, gần gũi, là địa chỉ tin cậy của người nộp thuế; xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế. Mỗi thái độ ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp của công chức thuế sẽ giúp người dân tin tưởng vào tính liêm chính, công bằng, minh bạch, khách quan của thuế. Khi người nộp thuế hài lòng với cách ứng xử của cơ quan thuế, thì sẽ khuyến khích người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế.

Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế

Quy định cũng đưa ra những việc phải làm của công chức thuế trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế. Theo đó, trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế, công chức thuế phải có thái độ tôn trọng, lịch sự, văn minh, thân thiện, giải thích tận tình, thấu đáo, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời pháp luật thuế.

Công chức thuế phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện chấp hành pháp luật thuế với phương châm lấy người nộp thuế là “trung tâm phục vụ”, là khách hàng quan trọng của cơ quan thuế.

Công chức thuế phải chấp hành nghiêm chế độ bảo mật, quy định phát ngôn của cơ quan. Chấp hành nghiêm những điều cần xây, cần chống theo quy định của pháp luật và của ngành thuế. Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật cán bộ, công chức, các nội quy, quy định của ngành và của pháp luật có liên quan.

Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế.

Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng...) phải bảo đảm thông tin được trao đổi đúng, đủ, cụ thể, chính xác các nội dung mà người nộp thuế cần hướng dẫn, trả lời.

Khi giao tiếp qua điện thoại và các phương thức giao tiếp trực tuyến khác, công chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, cụ thể với âm lượng vừa đủ nghe, thái độ hòa nhã, lịch sự với người nộp thuế.

Những việc không được làm trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế

Quyết định của Cục Thuế đưa ra quy định, trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế, công chức thuế không được thực hiện các hành vi sau đây: Có thái độ, hành vi ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn mực, sử dụng trang phục trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ với người nộp thuế không đúng quy định của pháp luật và của ngành thuế.

Thực hiện hành vi trái pháp luật; lạm quyền, sách nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với người nộp thuế để trục lợi cá nhân; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; vi phạm quyền, lợi ích chính đáng, danh dự, nhân phẩm của người nộp thuế.

Từ chối các yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật của người nộp thuế phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông đồng, móc ngoặc, tiếp tay cho người nộp thuế vi phạm quy định trong công tác quản lý thuế để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và các thông tin liên mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

Đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với người nộp thuế.

Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ, nộp các chi phí ngoài quy định của pháp luật; Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bên ngoài cơ quan, đơn vị, ngoài bộ phận một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nhận lợi ích bằng tiền, quà tặng (sai quy định) của người nộp thuế dưới mọi hình thức. Không được sử dụng mạng xã hội hoặc phương tiện công nghệ để bình luận, chia sẻ thông tin sai lệch liên quan đến người nộp thuế. Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ./.