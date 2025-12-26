Cục Thuế chỉ đạo khẩn trương giải quyết vướng mắc của người nộp thuế tại hội nghị đối thoại

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi thủ trưởng các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố với yêu cầu khẩn trương giải quyết vướng mắc của người nộp thuế tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Công văn của Cục Thuế cho biết, ngày 26/12/2025, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025. Bên cạnh việc đối thoại trực tiếp truyền thống, để tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế trên cả nước tham gia đối thoại đặt câu hỏi vướng mắc, hội nghị triển khai song song kênh tiếp nhận và trả lời trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị đối thoại thu hút hơn 1,7 triệu lượt tương tác, có thời điểm hơn 11 nghìn người truy cập trực tuyến cùng lúc, tiếp nhận 639 câu hỏi và gần 150 câu trả lời đã được đăng tải, qua đó hỗ trợ giải đáp được các vướng mắc chung cho người nộp thuế cả trong và ngoài nước.

Đồng thời, hội nghị là không gian đối thoại mở, giúp Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần xây dựng, cải thiện hệ thống pháp luật, chính sách, thủ tục hành chính minh bạch, thuận lợi.

Để đảm bảo 100% kiến nghị, vướng mắc của người nộp thuế gửi đến hội nghị được giải quyết dứt điểm, kịp thời, thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Về công tác tổng hợp, phân công trả lời vướng mắc gửi đến hội nghị, Cục Thuế giao Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát và thống kê đầy đủ số lượng câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế gửi đến hội nghị nhưng chưa trả lời và phân công đến các đơn vị để khẩn trương trả lời theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Về công tác giải quyết và trả lời vướng mắc, Cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các ban, đơn vị, Trưởng thuế các tỉnh/thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động đội ngũ công chức có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm, phân công trả lời vướng mắc. Thời hạn hoàn thành trả lời vướng mắc trước 17h00 ngày 27/12/2025.

Đối với các vướng mắc, câu hỏi phức tạp, cần lấy ý kiến, đề nghị các đơn vị gửi thông tin đã tiếp nhận vướng mắc, câu hỏi qua email và cam kết sẽ gửi văn bản trả lời cho người nộp thuế trong thời gian sớm nhất; đồng thời, khẩn trương phối hợp, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để tổng hợp, dự thảo nội dung và trả lời người nộp thuế. Thời hạn hoàn thành chậm nhất 22 giờ 00 phút ngày 28/12/2025.

Cục Thuế chỉ đạo, Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, theo dõi sát sao tình hình thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện của toàn hệ thống. Báo cáo lãnh đạo Cục Thuế kết quả trong ngày 29/12/2025.

Cục Thuế giao Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý tuân thủ để đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện của các đơn vị; kịp thời báo cáo lãnh đạo Cục các công việc phát sinh (nếu có)./.