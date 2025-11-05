Cải cách thuế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Thông tin tại Diễn đàn Thuế và Pháp lý 2025 (Tax & Legal Institute 2025) do KPMG tổ chức, ngày 4/11, tại Hà Nội, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định, những cải cách mạnh mẽ trong xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách và quản lý thuế đã góp phần củng cố niềm tin thị trường, tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Minh cho biết, năm 2025 đánh dấu cuộc cải cách sâu rộng trong bộ máy hành chính ngành thuế.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin về phương hướng quản lý và cải cách chính sách thuế.

Từ tháng 3/2025, ngành Thuế đã tích cực thực hiện tái cơ cấu tổ chức, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Cơ quan thuế đã giảm từ 63 cục thuế xuống còn 20 chi cục thuế khu vực, số chi cục thuế quận, huyện cũng giảm từ 415 xuống còn 350. Sau 3 tháng triển khai, ngành Thuế tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, hệ thống thuế được sắp xếp lại với 34 cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố và 350 đơn vị thuế cơ sở.

Cùng với đó, Chính phủ đã triển khai hàng loạt giải pháp tài khóa quy mô lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế. Tổng giá trị các gói hỗ trợ năm 2025 ước đạt khoảng 200.000 tỷ đồng giúp giảm áp lực tài chính, hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp.

Diễn đàn Thuế và Pháp lý (Tax & Legal Institute) là chương trình thường niên do KPMG tổ chức. Sự kiện năm nay được tổ chức tại TP. Đà Nẵng (ngày 29/10), tại Hà Nội (ngày 4/11) và TP. Hồ Chí Minh (7/11), quy tụ hơn 1600 lãnh đạo doanh nghiệp, kế toán trưởng từ hơn 500 doanh nghiệp trên toàn quốc. Diễn đàn năm nay tiếp tục là nền tảng đối thoại và chia sẻ chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, tuân thủ và thích ứng linh hoạt hơn với biến động toàn cầu.

Nhờ sự điều hành linh hoạt và đồng bộ của Chính phủ, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các chỉ số kinh tế vĩ mô và kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 rất khả quan.

Tính đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng, vượt kế hoạch khoảng 200.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng khu vực doanh nghiệp FDI tăng thu khoảng 10%, khu vực kinh tế tư nhân tăng tới 27%. Cùng với thu ngân sách ổn định, tính tuân thủ của người nộp thuế cũng được đánh giá rất cao.

“Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước đã một lần nữa thể hiện sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như tinh thần đồng hành giữa Chính phủ và người nộp thuế” - Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định.

Cũng theo ông Đặng Ngọc Minh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển lớn trong cải cách thể chế và chính sách thuế. Trên cơ sở “bộ tứ nghị quyết” của Trung ương, nhiều chính sách thuế mới đã được ban hành và có hiệu lực, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số trong quản lý.

Ông cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7/2025 có nhiều điều chỉnh quan trọng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trong đó, phân bón được chính thức áp thuế suất 5% để được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào, giúp tăng sức cạnh tranh; thiết bị và máy móc nông nghiệp cũng được hưởng ưu đãi tương tự…

Luật cũng tăng cường kỷ luật trong công tác hoàn thuế, ngăn chặn gian lận hóa đơn. Trong năm 2025, tính đến thời điểm hiện tại, ngành thuế đã giải quyết khoảng 120.000 tỷ đồng hoàn thuế, góp phần quan trọng trong hỗ trợ dòng vốn cho doanh nghiệp.

Đại diện KPMG và Cục Thuế chia sẻ tại phiên thảo luận.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2025) đã cụ thể hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng thuế suất 15%, miễn giảm 3 năm đầu cho doanh nghiệp mới thành lập và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% tổng thu ngân sách nhà nước, nên những ưu đãi này chính là đòn bẩy quan trọng giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đang được trình Quốc hội cũng được điều chỉnh mạnh theo hướng giảm gánh nặng cho người lao động. Dự thảo Luật rút gọn biểu thuế từ 7 xuống 5 bậc, nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanh… Đặc biệt, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được ban hành đã tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế, và từ 4,4 lên 6,5 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc…

Đại diện Cục Thuế đặc biệt nhấn mạnh tới Luật Quản lý Thuế sửa đổi. Đây được xem là nền tảng pháp lý cho chuyển đổi số toàn diện trong ngành Thuế. Ông Minh cho biết, trong lần sửa đổi lần này, thủ tục hành chính sẽ được khoảng 45%, chuyển từ mô hình quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng và theo rủi ro. Luật được ban hành sẽ là nền tảng pháp lý cho mô hình cơ quan thuế điện tử, hướng tới tự động hóa, phân tích rủi ro và hoàn thuế minh bạch.

“Những cải cách mạnh mẽ trong xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách và quản lý thuế đã góp phần củng cố niềm tin thị trường, tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đồng thời bảo đảm sự ổn định và bền vững của nguồn thu quốc gia” - ông Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.