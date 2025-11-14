Quảng Ninh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025

(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 33, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong ngày 14/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tập trung vào các chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh.

Một trong những nghị quyết đáng chú ý được thông qua là việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, tỉnh đã quyết định bổ sung 640 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh, phân bổ cho 07 dự án khởi công mới. Việc điều chỉnh này không chỉ giúp thúc đẩy tiến độ các dự án mà còn góp phần quan trọng vào việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hạ tầng quan trọng được triển khai.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định chính sách tín dụng ưu đãi qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ các đối tượng nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình khó khăn khác trên địa bàn tỉnh. Các khoản vay ưu đãi sẽ giúp cải thiện đời sống, duy trì và mở rộng việc làm, đồng thời tạo cơ hội phát triển cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Mức lãi suất cho vay sẽ được quy định cụ thể và linh hoạt theo các chính sách tín dụng của Chính phủ. Chính sách này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn đóng góp vào việc phát triển kinh tế của địa phương.

HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030. Chính sách này nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể chất cho trẻ em, đặc biệt là đối tượng học sinh tiểu học và trẻ mầm non. Mỗi trẻ sẽ được cung cấp 110ml sữa mỗi ngày nếu là trẻ nhà trẻ, và 180ml sữa mỗi ngày nếu là trẻ mẫu giáo hoặc học sinh tiểu học. Chính sách hỗ trợ này sẽ áp dụng trong suốt năm học, không quá 175 ngày học mỗi năm. Đặc biệt, nguồn kinh phí thực hiện chính sách này hoàn toàn từ ngân sách nhà nước, thể hiện sự cam kết của tỉnh đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Một nghị quyết khác liên quan đến việc hỗ trợ phát triển kinh tế là nghị quyết quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 01/01/2026, các thủ tục cấp mới, cấp lại, hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ không thu lệ phí. Quy định này nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh và hợp tác xã, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương của Đảng.

Ngoài ra, một trong những nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các đối tượng chính sách xã hội là nghị quyết quy định việc tặng quà cho các đối tượng này nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Nghị quyết áp dụng cho 18 nhóm đối tượng, từ các anh hùng lao động, nhà giáo ưu tú đến các đối tượng khó khăn như hộ nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội, thanh niên xung phong và các đảng viên có hơn 60 năm tuổi đảng. Mức quà tặng có thể lên tới 2 triệu đồng cho các đối tượng tiêu biểu, và mức thấp nhất là 300.000 đồng cho những người trên 70 tuổi. Đây là một trong những chính sách mang đậm tính nhân văn, nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh QMG

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Để các nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai nhanh chóng, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả từng dự án, tạo bứt phá rõ nét trong quý IV/2025, góp phần hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.