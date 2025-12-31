(TBTCO) - Ngày 31/12/2025, Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính lần thứ V nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức với tinh thần “phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham dự Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên BTV, BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo đại diện cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bộ Tài chính; Hội Cựu chiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hội Cựu chiến binh Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và 125 đại biểu đại diện cho hơn 280 hội viên Cựu Chiến binh Bộ Tài chính.

Xứng đáng là lực lượng chính trị – xã hội tin cậy trong cơ quan đầu ngành Tài chính

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức trong Bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chương trình giáo dục pháp luật của Bộ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của mỗi hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ Hội.

Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính cũng chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp cán bộ, công chức trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó bồi đắp lý tưởng, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác phát triển hội viên được thực hiện đúng quy định, lấy chất lượng làm trọng tâm. Nhiều cựu quân nhân tự nguyện xin gia nhập Hội, thể hiện sức lan tỏa và uy tín của tổ chức Hội trong cơ quan Bộ. Việc quản lý, sử dụng hội phí, quỹ Hội được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, phục vụ thiết thực các hoạt động chung.

Đội ngũ cán bộ Hội các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính là công tác giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Hàng năm, các cấp Hội tổ chức nhiều chuyến “về nguồn”, thăm chiến trường xưa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp 27/7 và các ngày lễ lớn của đất nước, Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, vùng bị thiên tai. Những nghĩa cử thiết thực ấy đã lan tỏa sâu rộng tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “nghĩa tình đồng đội” của người lính Cụ Hồ trong môi trường công vụ.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính đã vận động hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác. Nhiều hội viên là cán bộ chủ chốt, chuyên gia đầu ngành, trực tiếp tham gia nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách tài chính – ngân sách quan trọng của đất nước.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hội viên gương mẫu, trách nhiệm. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả đánh giá hằng năm cho thấy, trên 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”, các tổ chức Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Qua thực tiễn hoạt động, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính đã khẳng định vị thế, uy tín, xứng đáng là lực lượng chính trị – xã hội tin cậy trong cơ quan đầu ngành Tài chính.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính được hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị từng hội viên phải ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Bộ phát động; đoàn kết, thống nhất, đồng hành cùng các cấp chính quyền tham mưu các giải pháp có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành Hội khóa mới nghiên cứu, sắp xếp bố trí nhân sự các cấp Chi hội phù hợp, lựa chọn các hội viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác hội để giao nhiệm vụ, tạo ra môi trường tốt cho các hoạt động của Hội, huy động được sức mạnh của toàn Hội, đóng góp cho hoạt động chung của toàn ngành Tài chính.

Đồng thời, tiếp tục chủ động tuyên truyền vai trò của Hội để các cực chiến binh tham gia Hội, nghiên cứu các cách thức kết nạp hội viên sao cho trang trọng, có ý nghĩa, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của Hội, ngoài việc lồng ghép hoạt động của Hội với các đoàn thể khác khi có cùng một mục tiêu, nhiệm vụ, Hội Cựu chiến binh cần có các hoạt động độc lập mới, phù hợp với nhu cầu công việc, kinh phí, tạo điều kiện cho các hội viên đều được tham gia…

Thứ trưởng cũng đề nghị các đồng chí trong Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa đối với hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính.

Đại diện Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Tài chính đều bày tỏ tin tưởng, sau Đại hội, với sự điều hành của Ban Chấp hành Hội khóa mới, hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính sẽ có nhiều khởi sắc; mang lại nhiều bổ ích cho các hội viên và đóng góp tốt hơn, nhiều hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn ngành Tài chính.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và các ý kiến tham luận tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho biết, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng trau dồi nghiệp vụ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào thành tích của ngành Tài chính.

Tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Quyết định của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Thanh

Nhân dịp Đại hội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho 6 đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính vì những đóng góp xuất sắc cho công tác xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Kỷ niệm chương tặng 6 đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính vì những đóng góp xuất sắc cho công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Đức Thanh

Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính phấn đấu đạt trên 95% tổ chức Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; không có hội viên vi phạm kỷ luật; đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua cao của Trung ương Hội và Nhà nước. Với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính quyết tâm phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng ngành Tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.