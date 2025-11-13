(TBTCO) - Vào tối ngày 12/11/2025, tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình concert đặc biệt mang tên “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng”, thu hút hơn 30.000 khán giả tham gia. Sự kiện này không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng mà còn là dịp để tôn vinh truyền thống anh hùng, sức mạnh và khát vọng phát triển của vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Chương trình là một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - ngày "Miền mỏ bất khuất" (1936 - 2025). Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, phóng sự và các màn trình diễn hiện đại, mang đến một không gian nghệ thuật bùng nổ cảm xúc. Bên cạnh những tiết mục đặc sắc, chương trình cũng là hành trình ghi dấu những bước phát triển của Quảng Ninh, từ quá khứ anh hùng đến tương lai đầy khát vọng.

Với chủ đề “Từ Kỷ luật và Đồng tâm đến Khát vọng dẫn đầu”, chương trình được chia thành ba chương: chương 1 “Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin”, chương 2 “Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh” và chương 3 “Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Chương trình là sự hòa quyện giữa nhiều loại hình nghệ thuật, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, các ca sĩ Trọng Tấn, Đỗ Hoàng Hiệp, NSND Quang Thọ, và nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Bích Phương, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân… đã làm bùng nổ không khí với các bài hát mang đậm dấu ấn của vùng mỏ Quảng Ninh.

Chương trình concert đặc biệt mang tên “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” đã thu hút hơn 30.000 khán giả tham gia. Ảnh T.D

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn là sự kết hợp tinh tế giữa các tiết mục xiếc ấn tượng và công nghệ trình diễn hiện đại, như hệ thống ánh sáng laser, 3D mapping, cùng âm thanh K2 tạo ra một không gian nghệ thuật đỉnh cao. Những hiệu ứng sân khấu đặc biệt, kết hợp với khói lửa và hỏa thuật, đã khiến concert trở thành một "bữa tiệc âm nhạc" không thể quên đối với khán giả.

Cùng không khí sôi động của chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng đã kêu gọi cộng đồng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung, góp phần giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn do thiên tai. Đây là một trong những hoạt động xã hội ý nghĩa của tỉnh Quảng Ninh, thể hiện tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái của người dân nơi đây.

Quảng Ninh dự kiến thu hút 2,85 triệu lượt khách trong 2 tháng cuối năm 2025

Với những thành công vượt trội trong các kỳ concert trước đó, Quảng Ninh đang dần xây dựng thương hiệu là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và du lịch hấp dẫn. Chương trình không chỉ mang lại những trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời mà còn thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, góp phần vào chiến dịch kích cầu du lịch của tỉnh, với dự kiến thu hút 2,85 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 8.600 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm 2025.

Thông qua các sự kiện nghệ thuật và văn hóa đặc sắc, Quảng Ninh không chỉ vinh danh những giá trị lịch sử và con người của vùng mỏ mà còn khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch, văn hóa lớn của cả nước./.