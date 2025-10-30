Phát triển công nghiệp văn hoá gắn với du lịch bền vững là bước đi tất yếu để hình thành chuỗi giá trị mới

(TBTCO) - Theo các chuyên gia sự kết hợp giữa công nghiệp văn hoá và du lịch bền vững chính là bước đi tất yếu để hình thành chuỗi giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh và bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam.

Ngày 30/10, Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam - thuộc Hiệp hội du lịch Việt Nam và Dự án Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Công nghiệp văn hoá với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" tại Ninh Bình.

Phát biểu tại Hội thảo, GS Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Việc kết hợp du lịch với các trải nghiệm văn hóa như tham gia lễ hội, học làm thủ công mỹ nghệ, khám phá ẩm thực địa phương sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn cho cả ngành du lịch và công nghiệp văn hóa. Đồng thời, xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp văn hóa cũng cần được chú trọng. Các hoạt động văn hóa cần hướng tới việc bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái".

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghiệp văn hoá đã và đang trở thành một trong những ngành kinh tế sáng tạo có tốc độ tăng trưởng cao, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Du lịch, đặc biệt là du lịch văn hoá ngày càng được khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Hội thảo Khoa học Quốc tế Công nghiệp văn hoá với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, sự kết hợp giữa công nghiệp văn hoá và du lịch bền vững chính là bước đi tất yếu để hình thành chuỗi giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh và bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam. Đây cũng là định hướng lớn được Đảng và Nhà nước ta khẳng định trong nhiều nghị quyết, chiến lược quan trọng như: Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hải, với những chủ trương, chính sách đúng đắn đó, nhiều sản phẩm du lịch văn hoá, du lịch di sản, du lịch sáng tạo đã hình thành và gắn với các thương hiệu địa phương nổi tiếng như: Festival Huế, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Tuần lễ Văn hoá – Du lịch Tây Bắc, Không gian Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên… góp phần lan toả giá trị văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, để công nghiệp văn hoá thực sự trở thành động lực của du lịch bền vững, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như: Thiếu sự liên kết giữa các ngành; hạn chế trong đầu tư công nghệ sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; chưa khai thác hiệu quả các di sản văn hoá gắn với thương mại hoá sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hoá.

Để thúc đẩy mối quan hệ tương hỗ giữa công nghiệp văn hoá và du lịch bền vững, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hoàng Hải đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hoá gắn kết với chuỗi giá trị du lịch của từng địa phương, dựa trên bản sắc văn hóa, tính sáng tạo và ứng dụng công nghệ số. Phát triển du lịch văn hoá độc đáo, khai thác hiệu quả các di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam, kết hợp nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực, thời trang, âm nhạc.

Bên cạnh đó, thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá du lịch và văn hoá, tạo nền tảng tương tác giữa du khách nghệ sỹ doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có ngành công nghiệp văn hoá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp… đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các sản phẩm văn hoá đặc sắc.

Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hoá du lịch, đặc biệt là thế hệ trẻ lực lượng tiên phong cho đổi mới sáng tạo./.