Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Nâng cao giá trị thương hiệu và kết nối ngành du lịch bền vững

(TBTCO) - Chiều ngày 22/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 tại Hà Nội. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và dịch vụ xuất sắc, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân và trên trường quốc tế.

Năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam, cũng là năm đánh dấu lần thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức. Việc tổ chức Giải thưởng Du lịch năm 2025 sau 5 năm gián đoạn vì dịch Covid-19 có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh, động viên nỗ lực của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động ở lĩnh vực du lịch đã xuất sắc vượt qua khó khăn giữa tình hình kinh tế biến động suốt những năm qua.

Sau đại dịch Covid-19, ngành Du lịch có sự phục hồi ngoạn mục, đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, được Chính phủ đánh giá là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của đất nước. Việt Nam cũng được Ban Thư ký ASEAN đánh giá là điểm đến du lịch có sự phục hồi cao nhất trong khu vực ASEAN với mức 98% so với trước dịch. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch của Liên Hiệp quốc (UNTourism) tại báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế hàng đầu thế giới (đạt 21%).

Ban tổ chức thông tin tại buổi họp báo

Trong 8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam cũng tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong Báo cáo đánh giá về chỉ số năng lực phát triển du lịch do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố.

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành Du lịch Việt Nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Du lịch Việt Nam, khẳng định vị trí của ngành Du lịch trong nền kinh tế.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam bền vững, qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội.

“Đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế”, ông Siêu nhấn mạnh.