(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, ông Phan Quốc Đông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cho hay, giá vàng trong nước liên tục biến động, chênh lệch lớn so với giá thế giới đã khiến tình trạng buôn lậu vàng có chiều hướng gia tăng. Trong bối cảnh nêu trên, lực lượng hải quan đã và đang chủ động chủ trì phối hợp triệt phá nhiều vụ buôn lậu vàng tinh vi, có trị giá lớn...