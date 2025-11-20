|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|149
|15,102
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|149
|15,103
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,459 ▼6K
|1,484 ▲1335K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,459 ▼6K
|1,485 ▼6K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,444 ▲1299K
|1,474 ▲1326K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|141,441 ▼594K
|145,941 ▼594K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|103,211 ▼450K
|110,711 ▼450K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|92,892 ▲91959K
|100,392 ▲99384K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|82,573 ▼366K
|90,073 ▼366K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|78,593 ▼350K
|86,093 ▼350K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|54,122 ▼250K
|61,622 ▼250K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|149
|151