Du lịch TP. Hồ Chí Minh khởi sắc đầu năm 2026, doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Với khoảng 1,24 triệu lượt khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ, du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận không khí sôi động dịp Tết Dương lịch 2026, doanh thu toàn ngành ước đạt 2.632 tỷ đồng, công suất phòng duy trì ở mức khoảng 75%.

Nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và chất lượng, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đến các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026. Trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết và bán đúng giá, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. Với sự phối hợp của UBND các phường, xã, đặc khu cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động du lịch thành phố trong dịp lễ đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo thống kê trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 1/1 đến 4/1/2026, tổng lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn ước đạt khoảng 1,24 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh đạt 75.726 lượt. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 75%, tập trung cao tại các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao và khu vực trung tâm. Doanh thu du lịch toàn thành phố ước đạt 2.632 tỷ đồng, góp phần tạo đà tăng trưởng tích cực cho ngành du lịch năm 2026.

Không khí lễ hội cuối năm diễn ra sôi động tại nhiều khu vực trọng điểm của thành phố như Phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Bạch Đằng, các trung tâm thương mại lớn, hệ thống bảo tàng, khu vui chơi giải trí. Hoạt động du lịch tại các địa phương lân cận như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, góp phần mở rộng không gian du lịch vùng./.