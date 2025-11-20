Ngày 20/11: Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (20/11) tăng mạnh từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 113.700 - 114.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang, dao động 144.500 - 146.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng mạnh tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bật tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (20/11) đồng loạt tăng mạnh tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 113.700 - 114.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 114.700 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tiếp đà tăng, giao dịch ở mức 114.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng bất ngờ tăng mạnh 1.100 đồng/kg, giao dịch ở mức 113.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm nhẹ 29 USD/tấn, đạt mức 4545 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 15 USD/tấn, đạt mức 4291 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 0,9 cent/lb, xuống mức 414,45 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 3,6 cent/lb, đạt mức 337,85 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 482,0 cent/lb, giảm 2,65 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 5,25 cent/lb, xuống mức 408,0 cent/lb.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay (20/11) giao dịch sáng nay dao động từ 144.500 - 146.000 không biến động so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 145.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 146.500 đồng/kg. Đây là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.087 USD/tấn, giảm nhẹ 0,16% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ 0,16%, hiện đang giao dịch ở mức 9.649 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.