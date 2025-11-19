Ngày 19/11: Giá cao su tại Nhật Bản tăng 7 phiên liên tiếp khi đồng Yên suy yếu

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (19/11) tăng phiên thứ 7 liên tiếp do đồng Yên suy yếu, khiến tài sản định giá bằng Yên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong nước, giá cao su vẫn ổn định tại hầu hết doanh nghiệp.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1% (0,66 Baht) xuống mức 66,63 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng tháng 4/2026 tăng 0,18% lên 325,1 Yên (2,10 USD)/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 15.245 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 được giao dịch gần nhất ở mức 172,7 cent Mỹ/kg, tăng 0,4%.

Đồng Yên dao động gần mức 155 Yên đổi 1 USD, làm dấy lên nguy cơ can thiệp từ Chính phủ Nhật Bản nhằm kiềm chế đà giảm. Đồng Yên yếu giúp giá hàng hóa bằng Yên rẻ hơn với người mua quốc tế.

Thái Lan, nhà sản xuất cao su hàng đầu thế giới cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét trong giai đoạn 18 - 22/11, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung.

Theo Japan Exchange Group, giá cao su tuần trước được hỗ trợ bởi doanh số bán ô tô tháng 10 của Trung Quốc tăng lên, tuy nhiên thị trường dự kiến sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.