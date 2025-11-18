Xu hướng của Phát Đạt khi thâu tóm dự án trung tâm TP. Hồ Chí Minh “từ tay” Đại Quang Minh

(TBTCO) - Thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, Phát Đạt chính thức thâu tóm dự án tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh). Phía Phát Đạt cho biết, đây là một phấn trong chiến lược tiến về vùng lõi đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN.

Được biết, năm 2013, AKYN thành lập với tên gọi là Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ T.A.M. Vốn ban đầu 68 tỷ đồng; các cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Kim (Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) góp 92%, ông Nguyễn Hữu Lê và Phan Thành Tâm mỗi người 4%.

Tháng 6/2018, bà Nguyễn Minh Thư (con gái của Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt) lên làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Đầu 2019, Công ty đổi tên thành AKYN như hiện nay.

Cuối năm 2022, công ty bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 2.018 tỷ đồng còn 513 tỷ đồng, giữ nguyên đến nay. Giữa năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Tuệ (Tổng Giám đốc Đại Quang Minh) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, bà Thư làm Tổng Giám đốc.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, PDR sẽ sở hữu 50% tổng vốn điều lệ của AKYN. Thông qua thương vụ này, PDR sẽ thực hiện dự án nhà ở thương mại trên khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (nay là phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh) do AKYN làm chủ đầu tư.

Phát Đạt cho biết, kế hoạch đầu tư dự án trên từ năm 2026-2030 với tổng giá trị dự kiến khoảng 5.500 tỷ đồng. Giá trị thương vụ nhận cổ phần AKYN vẫn chưa được các bên công bố.

Thông qua việc mua lại cổ phần để triển khai dự án tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám như vừa công bố đã chính thức giúp Phát Đạt phát động mũi chiến lược tiến về vùng lõi đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Động thái này không chỉ mở ra một dự án mới cho Phát Đạt, mà phản ánh một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này mà còn chính thức triển khai mũi “tiến công” vào khu vực nội đô, nơi giá trị khai thác và khả năng sinh lời của các dự án bất động sản rất cao. Đồng thời, đây cũng là bước nâng cấp năng lực cạnh tranh của Phát Đạt, tạo sức mạnh cộng hưởng từ vùng lõi đến các đô thị vệ tinh.

Với mức khan hiếm quỹ đất trung tâm TP. Hồ Chí Minh như hiện nay, việc tiếp cận được dự án có quy mô 3.500 m² tại khu vực lõi phản ánh năng lực của Phát Đạt.

Trước đó, Phát Đạt đã thoái vốn khỏi một số dự án quy mô lớn ở các địa phương khác, bao gồm cả dự án tại “khu đất vàng” “ba mặt tiền” Trần Phú – Bạch Đằng – Lê Hồng Phong tại Đà Nẵng. Diễn biến này cho thấy sự đồng bộ trong hành động rút khỏi các tài sản không còn phù hợp với ưu tiên chiến lược, tập trung vào những dự án có biên độ lợi nhuận và giá trị thương hiệu cao hơn.

Nhìn từ góc độ kinh tế – đầu tư, đây là bước chuyển phù hợp với giai đoạn thị trường đang tái định vị. Khi xu hướng phát triển đô thị nén ngày càng rõ rệt và các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang khu vực trung tâm cũ, giá trị của tài sản nội đô được kỳ vọng tăng nhanh hơn mức trung bình của toàn thị trường.