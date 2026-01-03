Dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2025 của doanh nghiệp: Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột về lợi nhuận

(TBTCO) - Theo dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý IV/2025 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho thấy, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột về lợi nhuận. Trong khi đó, các nhóm chứng khoán, bất động sản, công nghiệp, năng lượng, tiêu dùng và đầu tư công ghi nhận mức độ phân hóa rõ nét, phản ánh sự sàng lọc theo chu kỳ và nền tảng doanh nghiệp.

Cụ thể, hàng loạt doanh nghiệp được dự báo có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý IV hàng chục phần trăm, thậm chí "tăng bằng lần" so với cùng kỳ năm trước, gồm MSB, TCB, VPB, SSI, VCI, HDG,HDC, KBC, HHV, NKG, MWG, PLX, BSR, DPM, POW, NT2M, GEG. Ngược chiều, nhiều doanh nghiệp có thể ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm trong quý này như STB, NLG, PDR, DXG, BCM, VCG, QNS, PVS, DGC, TCM.

Với nhóm ngân hàng, VCBS dự báo MSB và VPB sẽ là "ngôi sao" tăng trưởng lợi nhuận quý IV với mức tăng lần lượt là 72% và 60%. Với MSB, VCBS đánh giá nhu cầu tín dụng ở mức tốt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 21,8% cho năm 2026 và NIM bắt đầu ghi nhận sự cải thiện từ nửa sau của năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu của MSB cũng tiếp tục giảm xuống 2% nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thu hồi nợ đã xóa. Ngân hàng này cũng hoàn thiện hệ sinh thái với các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại TNEX Finance và góp vốn mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

VCBS cũng đánh giá cao đà tăng trưởng tín dụng tích cực của VPB, đến từ sự hồi phục của mảng cho vay mua nhà, tín dụng tiêu dùng và cho vay ký quỹ. Lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ FE Credit tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giúp hỗ trợ lợi nhuận hợp nhất của toàn ngân hàng; Hoạt động kinh doanh của các công ty con kỳ vọng giữ mức tăng trưởng khả quan; NIM hợp nhất kỳ vọng cải thiện nhanh hơn so với mặt bằng chung trong năm 2026.

Đại diện nhóm chứng khoán, SSI được dự báo lợi nhuận quý IV tăng mạnh 164% lên 1.156 tỷ đồng, qua đó nâng mức lãi sau thuế cả năm 2025 lên hơn 4.400 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 56% so với cùng kỳ. Hai cái tên khác cùng ngành là HCM và VCI được dự báo lãi quý IV tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt mức tăng 35% và 57% so với cùng kỳ.

Với nhóm bất động sản nhà ở, HDC được VCBS dự báo có thể đạt đà tăng trưởng “bằng lần” trong quý IV với LNST đạt 60 tỷ đồng (+590%). Theo đó, lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 dự phóng gấp 10 lần cùng kỳ, lên gần 670 tỷ đồng. Vinhomes (VHM) có thể đạt lợi nhuận sau thuế 16.588 tỷ đồng trong quý IV này, tăng 18% so với quý IV năm ngoái. Trong khi đó, Đất Xanh (DXG) được dự phóng lãi 170 tỷ đồng trong quý IV/2025., giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Trong số các doanh nghiệp KCN và cao su, KBC được kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh thu lợi nhuận từ bàn giao đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, cụm công nghiệp Hưng Yên và Quế Võ 2. Theo đó, doanh thu kỳ vọng đạt 983 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý IV dự phóng tăng tới 291% lên 245 tỷ đồng.

Trái ngược, VCBS dự phóng BCM có thể ghi nhận dự đi lùi của lợi nhuận sau thuế, giảm khoảng 43% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 930 tỷ trong quý 4 này. GVR được dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý IV có thể đạt lần lượt 11.566 tỷ đồng và 2.158 tỷ đồng, tăng 24% và 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tại nhóm thép, HPG được dự báo sẽ khởi sắc trong quý IV với mức tăng trưởng lợi nhuận 18% lên hơn 3.300 tỷ đồng. Theo VCBS, sản lượng quý IV năm nay có thể đạt 3,13 triệu tấn (+34,8% yoy), trong đó nội địa tăng 52%, xuất khẩu giảm 19%. Trong đó theo sản phẩm có: thép xây dựng đạt 1,13 triệu tấn (-2,4% yoy) do cầu yếu và ảnh hưởng bởi bão lũ và HRC đạt 1,5 triệu tấn (+129% yoy), tôn mạ và ống thép giảm 2,4% yoy và 0,3% yoy. Biên gộp giảm do giá bán chịu áp lực điều chỉnh./.