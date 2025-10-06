(TBTCO) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt; mã Ck: PDR) đã phản hồi về thông tin người đại diện pháp luật của công ty - Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ bị cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Trả lời phóng viên TBTCO, phía Phát Đạt cho biết, công ty đã khắc phục và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước sau các quyết định cưỡng chế thuế của Thuế TP. Hồ Chí Minh ngay trong ngày 24/9/2025. Đồng thời, đại diện Phát Đạt cũng cung cấp uỷ nhiệm chi thể hiện PDR đã đóng tiền vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Công văn số 10807/QĐ-HCM-KĐT của Thuế TP. Hồ Chí Minh ngày 26/9/2025 đã chứng thực điều này. Các công văn này cũng đều đã được công bố rộng rãi trên website chính thức của Phát Đạt và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Như vậy, Phát Đạt khẳng định, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đối với các khoản thuế được đề cập.

Trước đó, ngày 30/9, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ - người đại diện theo pháp luật của Phat Dat Corporation. Về lý do ban hành thông báo, cơ quan thuế cho biết, tính ngày 19/9, Phat Dat Corporation còn nợ thuế 9,2 tỷ đồng, trong đó, tiền nợ trên 90 ngày là gần 5 tỷ đồng./.