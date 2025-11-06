Lượng tiền mặt Phát Đạt tăng mạnh, lợi nhuận cải thiện trong quý III

(TBTCO) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) vừa được công bố, bức tranh tích cực cả về lợi nhuận, nguồn vốn và dòng tiền sau thời gian tái cơ cấu và tập trung vào các dự án trọng điểm.

Dự án La Pura đang tiếp tục mang về triển vọng lớn cho Phát Đạt trong quý IV/2025 và đầu 2026. Ảnh tư liệu

Trong quý III/2025, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt 506,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 lần lượt là 249 tỷ và 250 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Những doanh thu này đến từ việc chuyển nhượng bất động sản của Dự án Bắc Hà Thanh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý III/2025, Phát Đạt không phát sinh khoản lỗ từ công ty liên kết. Đây là những nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của báo cáo tài chính riêng tăng 18,35% (tương đương 11,9 tỷ đồng) và báo cáo tài chính hợp nhất tăng 67,64% (tương đương 34,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Phát Đạt ghi nhận 964,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 201,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt hơn 450% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 49%, phản ánh hiệu quả của danh mục sản phẩm được cơ cấu lại, tập trung vào các dự án có giá trị thương mại cao và chi phí vốn hợp lý.

Một trong những tín hiệu tích cực khác trong báo cáo tài chính quý III/2025 của Phát Đạt là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính chuyển sang dương, đạt 90,8 tỷ đồng, thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ khả năng kiểm soát vốn lưu động và thu hồi công nợ hiệu quả hơn.

Trong quý III/2025, Phát Đạt cũng giảm đáng kể các khoản phải thu ngắn hạn (từ 6.861 tỷ đồng xuống 6.099 tỷ đồng), đồng thời, nợ ngắn hạn cũng giảm hơn 960 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 116 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối 2024. Nợ phải trả giảm 4,8% xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% lên 11.941 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) giảm từ 1,17 lần xuống còn 1,03 lần, tiệm cận ngưỡng an toàn của các doanh nghiệp bất động sản.

Chi phí lãi vay trong 9 tháng của Phát Đạt chỉ còn 203 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy Phát Đạt đã kiểm soát chi phí tài chính tốt hơn và giảm phụ thuộc vào nợ ngân hàng.