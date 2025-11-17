Ngày 17/11: Giá thép tiếp tục giảm

|Giá thép xây dựng duy trì bình ổn
Sàn Thượng Hải
Mở cửa phiên giao dịch 17/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 giao dịch tại mức 3.002 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,2% (5 nhân dân tệ).
Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt đi ngang mức 788 nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,4 USD lên mức 103 USD/tấn.
Trên các sàn giao dịch nguyên liệu, tâm lý tiêu cực cũng lan rộng khi hợp đồng tương lai thép cây tại Thượng Hải giảm 0,2%, thép cuộn cán nóng đi xuống và quặng sắt giao dịch tại Singapore giảm 0,6% xuống còn 102,2 USD/tấn.
Thị trường trong nước
Giá thép xây dựng được các doanh nghiệp duy trì mức giá bình ổn. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 17/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.
Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.
Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.
Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.
Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.