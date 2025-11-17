Ngày 17/11: Giá thép tiếp tục giảm

Sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tiếp tục giảm. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì ổn định.

Giá thép xây dựng duy trì bình ổn

Sàn Thượng Hải

Mở cửa phiên giao dịch 17/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 giao dịch tại mức 3.002 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,2% (5 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt đi ngang mức 788 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,4 USD lên mức 103 USD/tấn.

Trên các sàn giao dịch nguyên liệu, tâm lý tiêu cực cũng lan rộng khi hợp đồng tương lai thép cây tại Thượng Hải giảm 0,2%, thép cuộn cán nóng đi xuống và quặng sắt giao dịch tại Singapore giảm 0,6% xuống còn 102,2 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng được các doanh nghiệp duy trì mức giá bình ổn. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 17/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.