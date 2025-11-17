Đà Nẵng mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển tài chính số

(TBTCO) - TP. Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm phát triển trung tâm tài chính số hiện đại, qua đó tăng cường hội nhập, thu hút dòng vốn chất lượng cao và phát triển tài chính xanh, bền vững, nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực.

Nhiều đề xuất phát triển trung tâm tài chính

Đà Nẵng sở hữu vị trí địa chiến lược đặc biệt, nằm ở trung độ của Việt Nam, là cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây ra Biển Đông, gần các tuyến giao thương quan trọng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Rich McClellan - thành viên Ban Tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, Đà Nẵng được lựa chọn là một trong 2 địa phương đặt Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam vì thành phố có vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại, môi trường sống tốt và tiềm năng thu hút nhân lực công nghệ cao.

Thời gian tới, Đà Nẵng cần ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế “một cửa - một dấu” cấp phép đầu tư, phát triển hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược và xây dựng thương hiệu quốc tế cho Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Khu công viên phần mềm số 2 được chọn là khu vực làm việc cho các cơ quan của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung

Đề cập giải pháp phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, ông Lin Hui, Giám đốc Khu vực châu Á của FCI đề xuất, Đà Nẵng nên áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời xây dựng khung pháp lý riêng dựa trên các quy tắc quốc tế đã được kiểm chứng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng nên tận dụng nguồn lực sẵn có, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế như FCI; triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt về tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng; phát triển cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho đổi mới sáng tạo và thương mại số, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech); khuyến khích các ngân hàng, công ty fintech và nhà đầu tư toàn cầu triển khai các giải pháp số hóa mới.

“Đà Nẵng có thể định vị mình không chỉ là trung tâm tài chính thông thường, mà là trung tâm mới của thế giới về tài trợ chuỗi cung ứng bền vững. FCI sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Đà Nẵng trên hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển tài chính - thương mại khu vực” - ông Lin Hui khẳng định.

Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các giao dịch và đầu tư tài chính trong khu vực, nếu xây dựng được một hệ sinh thái tài chính linh hoạt, kết nối và thực tiễn. Ông Jinchang Lai - chuyên gia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC)

Trong khi đó, ông Jinchang Lai - chuyên gia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) cho rằng, Đà Nẵng cần hướng tới mô hình “IFC Đà Nẵng” như một trung tâm dịch vụ tài chính chuyên biệt, thu hút các tổ chức cho vay phi ngân hàng, các công ty công nghệ tài chính và dịch vụ hỗ trợ tài chính bên thứ ba. Theo đó, việc phát triển các dịch vụ bên thứ ba chuyên nghiệp là điều kiện tiên quyết, giúp thị trường tài chính trở nên minh bạch và bền vững hơn.

Thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột chính: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số.

"Đà Nẵng sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các startup công nghệ tài chính. Song song với đó, thành phố sẽ khuyến khích các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch bền vũng" - ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đặt trọng tâm phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế, cùng với các dịch vụ tài chính offshore dành cho các tổ chức, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư toàn cầu. Đặc biệt, chú trọng tạo dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các startup đổi mới sáng tạo nhằm tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng, năng động và sáng tạo gắn với các giá trị cốt lõi như xanh, thông minh, số hóa, đổi mới, bao quát và lấy khách hàng làm trung tâm, mang lại chất lượng cuộc sống tốt.

Để đảm bảo không gian làm việc cho các cơ quan Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng sau khi thành lập, Đà Nẵng sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất các tầng 1, 5, 6 của Khu công nghệ thông tin Khu công viên phần mềm số 2. Ngoài ra, sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2; xây dựng phương án khai thác cho thuê vận hành. Cùng với đó, TP. Đà Nẵng sẽ hoàn thành xây dựng khung tiêu chuẩn nhân sự, kế hoạch tuyển dụng nhân sự và xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực cho các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

“Để thực hiện định hướng này, Đà Nẵng đã tham vấn, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các nghị định liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Thời gian vừa qua, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn, công ty ở nước ngoài liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Đơn cử, mới đây, ông Raymond Ng Tien See - Giám đốc điều hành Revolut tại Singapore và khu vực Đông Nam Á đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng về định hướng hợp tác phát triển tài chính số trong Trung tâm Tài chính quốc tế. Tại buổi làm việc, Revolut đề xuất trở thành thành viên chủ chốt, nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, đồng thời mong muốn góp phần thu hút các ngân hàng và định chế tài chính quốc tế đến đầu tư, hoạt động tại trung tâm này.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức tại Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức), Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm Tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho hay, đến nay đã có hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp quan tâm trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế, trong đó có các đối tác đến từ châu Âu. Đáng chú ý, StartupBlink cũng đã lựa chọn Đà Nẵng là một trong 12 hệ sinh thái nổi bật toàn cầu để trình bày về những thành tựu của mình.