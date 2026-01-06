Canada và Việt Nam thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả, gắn với tăng trưởng xanh và cải cách thể chế

(TBTCO) - Ngày 6/1/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Randeep Sarai nhân chuyến công du của Bộ trưởng tới khu vực châu Á.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng ông Randeep Sarai bắt đầu nhiệm kỳ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính Việt Nam nói riêng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Canada trong hợp tác phát triển, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả, gắn với tăng trưởng xanh và cải cách thể chế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của Canada trong tiến trình chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam, cũng như trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước.

Sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ Việt Nam - Canada không ngừng được củng cố và đến năm 2017 đã được nâng tầm lên Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ hợp tác rộng mở trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, từ năm 1990 đến nay, Canada đã dành cho Việt Nam hơn 1,9 tỷ đô la Canada viện trợ không hoàn lại. Nguồn vốn này bám sát các ưu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển quốc gia 2021-2030, tập trung vào giảm nghèo, thu hẹp bất bình đẳng, thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân. Đáng chú ý, viện trợ không hoàn lại của Canada còn đóng vai trò “vốn mồi”, hỗ trợ Việt Nam huy động và giải ngân hiệu quả các nguồn vốn vay từ các đối tác song phương và đa phương khác.

Canada hiện có gần 300 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 4,87 tỷ USD, đứng thứ 14 trong số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Quy mô dự án bình quân của Canada đạt khoảng 18 triệu USD, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, phản ánh xu hướng đầu tư có chọn lọc, dài hạn và chất lượng.

“Tôi hy vọng rằng, trong nhiệm kỳ công tác, Ngài sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, thúc đẩy hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Canada” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam hoàn toàn đồng tình với định hướng tái cơ cấu hỗ trợ phát triển của Canada theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phù hợp với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam lên mức khoảng 10% trong giai đoạn tới. Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện chiến lược thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nước ngoài, gắn với cải cách mạnh mẽ thể chế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Randeep Sarai phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Randeep Sarai cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương và đại diện lãnh đạo một số vụ, cục của Bộ Tài chính Việt Nam đón tiếp và chia sẻ những thông tin đầy ý nghĩa.

Bộ trưởng Randeep Sarai đã giới thiệu chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam, nhấn vào các trụ cột “tăng trưởng bao trùm, biến đổi khí hậu và quản trị nhà nước”; đồng thời đề cập việc Canada tăng vốn tài trợ cho Việt Nam trong năm vừa qua, phù hợp với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada.

Bộ trưởng Randeep Sarai bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ Tài chính Việt Nam để sớm phê duyệt, đưa vào hoạt động các chương trình, dự án ODA mới đã được Chính phủ Canada phê duyệt trong năm tài chính 2024 - 2025, đồng thời ủng hộ các nỗ lực đơn giản hóa thủ tục ODA của Việt Nam.

“Canada cũng có thế mạnh về công nghệ lưu trữ carbon, tài chính xanh và huy động vốn tư nhân cho phát triển hạ tầng. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với các đối tác Việt Nam để hiện thực hóa các dự án cụ thể trong thời gian tới” - ông Randeep Sarai khẳng định.

Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các đề xuất của Canada trong những lĩnh vực mới mà nước này có thế mạnh như chuyển đổi năng lượng công bằng, năng lượng tái tạo, tài chính xanh, công nghệ lưu trữ carbon, quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Canada và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội để tìm kiếm, hiện thực hóa các dự án hợp tác cụ thể, bảo đảm hiệu quả, minh bạch và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.