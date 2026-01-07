Kho bạc Nhà nước khu vực I: Hỗ trợ chính quyền 2 cấp, quản lý tài chính hiệu quả

(TBTCO) - Năm 2025, Kho bạc Nhà nước khu vực I ghi dấu bằng nhiều kết quả nổi bật. Với quyết tâm triển khai mô hình tổ chức mới và đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống ngân sách, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW và Kế hoạch số 47-KH/BCĐ, từ ngày 1/3/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức chuyển đổi mô hình tổ chức từ 3 cấp xuống 2 cấp (trung ương và khu vực). Theo đó, 63 KBNN tỉnh được sắp xếp lại thành 20 KBNN khu vực để quản lý các địa bàn và đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã sau sắp xếp. Với mô hình mới này, KBNN khu vực I có 9 phòng tham mưu, nghiệp vụ và 17 phòng giao dịch, giảm 13 đơn vị cấp huyện và tăng 2 phòng tham mưu, nghiệp vụ. Ngay sau khi tổ chức bộ máy đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2025, đơn vị đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo, đảm bảo chỉ đạo triển khai công việc kịp thời, ổn định.

Phương thức điều hành được đổi mới theo hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng, tăng tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Các phòng tham mưu và phòng giao dịch được yêu cầu nâng cao trách nhiệm theo dõi tiến độ và chất lượng công việc, kịp thời báo cáo ban lãnh đạo để xử lý phát sinh. Chế độ giao ban định kỳ, kiểm tra, đôn đốc tiến độ được duy trì nghiêm túc, góp phần siết chặt kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức.

Kho bạc Nhà nước khu vực I tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Ảnh: Đức Thanh

Để phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025, KBNN khu vực I đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan thuế thành phố hướng dẫn các xã, phường, các đơn vị sử dụng ngân sách xử lý, giải quyết nhiều vấn đề phát sinh liên quan công tác quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn góp phần đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Cụ thể, ngay từ đầu tháng 8/2025, mặc dù là địa bàn có khối lượng đơn vị cấp xã lớn nhất, nhưng KBNN khu vực I đã hoàn thành việc mở tài khoản cho 3.523 đơn vị cấp xã, đáp ứng sẵn sàng các điều kiện để thực hiện mọi giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN. Với kết quả đó, KBNN khu vực I là 1 trong 5 đơn vị hoàn thành công tác mở tài khoản cho các đơn vị cấp xã sớm nhất trên toàn quốc.

Đồng thời, KBNN khu vực I đã hoàn thành công tác phân bổ và nhập dự toán trên Tabmis cho 3.397 đơn vị dự toán cấp xã; 126 xã, phường và Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã; thực hiện chi lương cho 100% các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc UBND xã, phường ngay trong tháng 8/2025.

KBNN khu vực I cũng đã hoàn thành điều chỉnh số liệu đối với 3.180/3.247 đơn vị; chuyển đổi dữ liệu cho 26.690 dự án đầu tư công, trong đó có 19.500 dự án giao xã làm chủ đầu tư và hạch toán ngân sách xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác giải ngân và thanh toán cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được thực hiện kịp thời, bảo đảm các xã, phường hoạt động ngay sau khi mở tài khoản tại Kho bạc.

Thu vượt dự toán, chi đúng chế độ

Năm 2025, trên cơ sở số thu đạt được năm 2024 và dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Hà Nội được giao dự toán thu 505.437 tỷ đồng, tăng 23% so với dự toán năm 2024.

Không chỉ hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, KBNN khu vực I còn góp phần đưa Hà Nội hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách ngay trong quý III/2025. Đây là lần đầu tiên số thu ngân sách của thủ đô vượt mốc 550.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng, đánh dấu đột phá quan trọng trong công tác tài chính - ngân sách của thành phố. Tính đến cuối ngày 31/12/2025, số thu NSNN của Hà Nội cán mốc trên 700.000 tỷ đồng, đưa Hà Nội đứng đầu cả nước về thu NSNN.

Đảm bảo an toàn trong thanh toán Từ những tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước và sáp nhập các KBNN quận, huyện, thị xã thành phòng giao dịch, KBNN khu vực I đã nỗ lực hoàn thành xử lý khối lượng chứng từ phát sinh lớn, luôn đảm bảo an toàn trong công tác thanh toán; chủ động phối hợp với các ngân hàng nơi mở tài khoản trên địa bàn đáp ứng nhu cầu thanh toán để nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chi trả kịp thời cho các đơn vị giao dịch trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức hạch toán kế toán, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN đảm bảo đúng quy trình, nội dung kinh tế từng khoản chi, đảm bảo thanh toán chính xác, đúng đối tượng.

Kết quả này, theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN khu vực I là do đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, tài chính và ngân hàng thương mại trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Đặc biệt, đơn vị đã đa dạng hóa phương thức thu nộp, mở rộng các tài khoản thanh toán song phương và tài khoản chuyên thu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế vừa giúp tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Công tác chi NSNN năm 2025 cũng được KBNN khu vực I chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách và chính quyền địa phương.

Đặc biệt, Giám đốc KBNN khu vực I cho biết, đến ngày 31/12/2025, đơn vị đã hoàn thành việc chi trả quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ, KBNN khu vực I xác định tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu.

Cụ thể, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Thành ủy, UBND thành phố và KBNN về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031 để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KBNN trên địa bàn. Tổ chức thực hiện thu - chi NSNN an toàn, chặt chẽ, thông suốt, đúng quy định và kịp thời. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cấp lãnh đạo và cấp ủy chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025, đảm bảo chính xác, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, KBNN khu vực I tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của công chức trong quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính qua KBNN; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ, phối hợp tốt với cơ quan kiểm toán, thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rủi ro, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ; duy trì và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Một nhiệm vụ quan trọng được KBNN khu vực I hết sức chú trọng trong năm 2026 đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ toàn hệ thống KBNN khu vực I. Hoàn thành đúng tiến độ các đề án hiện đại hóa công nghệ thông tin theo lộ trình và chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.