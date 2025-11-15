Ngày 15/11: Giá thép thanh giảm nhẹ, xuất khẩu trong tháng 10 giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá thép thanh tiếp tục giảm nhẹ, khép lại tuần biến động trong biên độ hẹp. Trong nước, thép xây dựng giữ mức ổn định, xuất khẩu trong tháng 10 giảm mạnh.

Ngày 15/11, giá thép kết thúc một tuần biến động nhẹ

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,13% (4 nhân dân tệ) về mức 3.007 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,32% (2,5 nhân dân tệ) lên mức 788 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,2 USD lên mức 102,59 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và SGX thay đổi tương ứng (-0,5%), (+0,9%), (-1,3%).

Giá quặng sắt kỳ hạn biến động trong biên độ hẹp vào hôm qua, khi các nhà đầu tư tiếp nhận những tín hiệu trái chiều. Trong đó, dữ liệu nhu cầu tiêu thụ bất ngờ mạnh mẽ hơn so với dữ liệu thị trường bất động sản vẫn còn yếu tại Trung Quốc, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên

kết thúc phiên giao dịch tăng 0,26% lên 772,5 nhân dân tệ (tương đương 108,45 USD)/tấn.

Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi dữ liệu nhu cầu tốt hơn dự kiến, với sản lượng gang nóng bình quân ngày – thước đo nhu cầu quặng – tăng 1,1% so với tuần trước, lên mức cao nhất trong ba tuần là 2,37 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 13/11, theo dữ liệu từ hãng tư vấn Mysteel.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục duy trì bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể lúc 8h30 ngày 14/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, lượng thép xuất khẩu trong tháng 10 giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái xuống hơn 677.000 tấn và nếu so sánh với tháng 9, con số này giảm 12%. Luỹ kế 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu gần 8,6 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. /.