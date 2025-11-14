Tỷ giá USD hôm nay (14/11): Thế giới và thị trường tự do đồng loạt giảm

Sáng ngày 14/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.122 VND/USD, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 99,18.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.108 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.108 đồng 26.378 đồng Vietinbank 26.160 đồng 26.381 đồng BIDV 26.157 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.639 - 30.548 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.855 đồng 31.429 đồng Vietinbank 30.157 đồng 31.517 đồng BIDV 30.130 đồng 31.300 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.43 đồng 174.87 đồng Vietinbank 165.91 đồng 175.41 đồng BIDV 167.06 đồng 174.36 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 14/11/2025, giảm 4 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.846 - 27.946 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,32%, hiện ở mức 99,18.

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại, khiến các nhà giao dịch băn khoăn về tác động lâu dài của đợt đóng cửa đối với niềm tin vào đồng tiền này, đồng thời chờ đợi loạt số liệu kinh tế sắp được công bố để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Đồng EUR tăng 0,4%, lên 1,1638 USD, mức cao nhất kể từ ngày 29/10. Trong khi đó, các quan chức châu Âu đang thảo luận việc xây dựng một cơ chế thay thế cho nguồn hỗ trợ tài chính của Fed, bằng cách tập hợp dự trữ USD từ các ngân hàng trung ương ngoài Mỹ, nhằm giảm phụ thuộc vào Washington.

So với đồng Yên Nhật, USD giảm 0,22%, xuống 154,43 Yên Nhật. Trước đó, đồng USD đã đạt đỉnh 9 tháng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ mong muốn duy trì lãi suất thấp và kêu gọi phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama cũng cảnh báo về sự suy yếu nhanh của đồng Yên khi tỷ giá tiệm cận 155 JPY/USD, và lưu ý đến “các biến động một chiều và nhanh chóng trên thị trường ngoại hối”.

Tại châu Âu, Bảng Anh tăng 0,47% lên 1,3192 USD, bất chấp số liệu cho thấy kinh tế Anh chỉ tăng trưởng nhẹ trong quý III, một phần do ảnh hưởng từ vụ tấn công mạng hồi tháng 9./.