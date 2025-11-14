Ngày 14/11: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (14/11) đồng loạt tăng nhờ đồng Yên yếu và triển vọng khả quan của ngành ô tô. Trong nước tiếp tục ổn định, với mức thu mua tại các công ty từ 390 - 422 đồng/TSC/kg và mủ tạp 13.500 - 14.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đảo chiều tăng 1,2% (0,76 Baht) lên mức 66,38 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 1,6% (5,1 Yên) lên mức 320 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,3% (40 Nhân dân tệ) lên mức 15.175 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 tăng 0,8%, lên 171,4 cent Mỹ/kg.

Giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ 4 liên tiếp nhờ đồng Yên yếu và triển vọng khả quan của ngành ô tô. Đồng Yên Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực từ tâm lý ưa rủi ro (risk-on) trên thị trường, giảm khoảng 0,8% trong tuần này. Việc đồng Yên suy yếu khiến tài sản định giá bằng Yên trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài, qua đó hỗ trợ giá cao su.

Trên Sàn giao dịch OSE, hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng 1,9 Yên, tương đương 0,6%, lên 320,6 Yên/kg (khoảng 2,13 USD/kg).

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 tăng 85 Nhân dân tệ, tương đương 0,56%, lên 15.220 Nhân dân tệ/tấn (2.136,74 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadien giao tháng 1/2026, loại cao su tổng hợp dùng trong sản xuất lốp xe tăng 155 Nhân dân tệ, tương đương 1,51%, lên 10.430 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.