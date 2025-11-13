Ngày 13/11: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo có thể sẽ tiếp tục giảm

Giá xăng trong nước hôm nay (13/11) được dự báo có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 0,3% về mức 19.660 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 0,2% về mức 20.386 đồng/lít. Trong khi, giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 315 đồng về mức 14.005 đồng/kg. Ngược lại, giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 2,2 - 2,3% lên mức lần lượt là 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay có thể sẽ giảm khoảng 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 13/11, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 6/11. giá xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.682 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu điêzen 0.05S tăng 120 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.323 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.395 đồng/lít; giá dầu madút 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay giảm hơn 1% do dư cung lấn át kỳ vọng nhu cầu tăng khi chính phủ Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,29 USD/thùng, giảm 1,34% (tương đương giảm 0,87 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 60,18 USD/thùng, giảm 1,41% (tương đương giảm 0,86 USD/thùng).

Giá dầu giảm khoảng hơn 1% vào hôm nay, khi áp lực dư cung trên thị trường lấn át kỳ vọng rằng việc kết thúc đợt đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất từ trước đến nay có thể thúc đẩy nhu cầu.

Các nhà phân tích trước đó cho rằng dư cung đang hạn chế đà tăng giá. Đầu tháng này, OPEC+ đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm tới, sau khi dỡ bỏ các cắt giảm sản lượng từ tháng 8 năm nay.

Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng, nhu cầu dầu và khí đốt có thể tiếp tục tăng đến năm 2050. Đây là thay đổi so với dự báo trước đó rằng nhu cầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này, khi IEA chuyển từ phương pháp dự báo dựa trên cam kết khí hậu sang phương pháp dựa trên chính sách hiện hành./.