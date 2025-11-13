(TBTCO) - Thời gian qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc phát triển rất nhanh và ổn định. Năm 2024 kim ngạch thương mại giữa hai nước là 205,2 tỷ USD và đến hết tháng 10/2025 đã vượt 208 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác lớn nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Đó là thông tin tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc do Trung tâm Xúc tiến thương mại và nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chiều ngày 12/11.

Diễn đàn quy tụ gần 100 doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có gần 50 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc của Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển nhanh, ổn định và thực chất. Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm trước; đến hết tháng 10/2025, vượt 208 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á và đứng thứ tư trên toàn thế giới.

Quang cảnh hội nghị.

Kết quả này là nỗ lực kết nối hợp tác của các cấp chính quyền hai nước và sự năng động, sáng tạo biết chớp thời cơ của doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam. Hàng loạt hiệp định song phương và đa phương đã được ký kết tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động thương mại.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu nông sản từ Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Đây là cơ hội đáng kể cho các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như trái cây, hạt điều, cà phê, thủy sản, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường Trung Quốc ngày càng tăng.

Tuy nhiên, theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, thương mại nông sản, Việt - Trung vẫn đang đối mặt với một số thách thức như: Hạ tầng logistics và kho lạnh biên giới còn thiếu đồng bộ; quy mô sản xuất nhỏ lẻ; năng lực kiểm soát chất lượng, kiểm dịch còn chênh lệch giữa các vùng; và việc chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng chưa được kết nối hiệu quả.

Việt Nam hiện có trên 100 triệu dân, Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, do đó nhu cầu tiêu thụ lương thực và nông sản ngày càng lớn. Ngoài ra, dự báo đến năm 2030, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần tăng ít nhất 30% sản lượng nông sản để đáp ứng nhu cầu.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường xác định hợp tác khu vực ASEAN - Trung Quốc là một trong những định hướng trọng tâm, nhằm tăng cường kết nối thị trường, chia sẻ công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Theo đó, thời gian tới cần tiếp tục tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản giữa Trung Quốc và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương; tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất hiểu rõ hơn về văn hóa kinh doanh, quy định và xu hướng tiêu dùng của từng thị trường...

Cùng với đó, cần tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, nhất là về chính sách, quy định kỹ thuật, kiểm dịch, an toàn sinh học và quản lý vận chuyển sản phẩm động - thực vật...

Tại diễn đàn, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã trao đổi thông tin, kết nối cung - cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản. Đồng thời, cùng thảo luận về những giải pháp nâng cao chất lượng, an toàn và giá trị gia tăng của nông sản, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, sạch và bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu…/.