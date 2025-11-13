Ngày 13/11: Giá gạo trong nước bình ổn, thị trường xuất khẩu đi ngang

Giá gạo trong nước hôm nay (13/11) tiếp tục bình ổn, nguồn lúa còn lại ít, sức mua yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đi ngang. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc, giá gạo quốc tế tháng 10 giảm 2,5% do cạnh tranh gay gắt và bắt đầu thu hoạch vụ chính tại bán cầu Bắc.

Giá gạo trong nước hôm nay bình ổn. Ảnh tư liệu

Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục ổn định. Nguồn lúa cắt còn lại ít, nhu cầu mua lúa chậm lại, ít biến động.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu IR 50404 hôm nay ổn định ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo OM 380 dao động từ 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo OM 5451 ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo IR 504 hiện ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo Sóc dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo CL 555 ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg…

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo nếp IR 4625 (khô) duy trì ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp 3 tháng khô hiện ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) hôm nay dao động từ 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 có giá cao nhất, hiện ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tiếp tục đi ngang ở mức 370 - 374 USD/tấn. Gạo Jasmine 5% trong khoảng 478 - 482 USD/tấn, còn gạo thơm 5% tấm đạt 415 - 430 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ cũng duy trì ổn định ở mức 355 - 359 USD/tấn, gạo đồ 5% giao dịch quanh 350 - 354 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm được báo giá ở mức 333 - 337 USD/tấn. Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Pakistan giao dịch ở mức thấp nhất, chỉ từ 329 - 333 USD/tấn.

Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc (FAO), giá gạo quốc tế trong tháng 10 giảm 2,5%, vượt mức giảm 2,1% của chỉ số giá lương thực toàn cầu. FAO Food Price Index trung bình đạt 126,4 điểm, giảm 2,1 điểm so với mức điều chỉnh 128,5 điểm của tháng 9.

FAO cho biết, đà giảm giá gạo do cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng với việc bắt đầu thu hoạch vụ chính ở một số nước xuất khẩu bán cầu Bắc. Trong niên vụ 2025 - 2026, dự trữ gạo toàn cầu dự báo tăng 2,2%, đạt mức kỷ lục 215,4 triệu tấn, trong khi thương mại gạo quốc tế giảm 1,2%, còn 61,1 triệu tấn./.