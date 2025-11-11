Ngày 11/11: Giá cà phê tăng, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 118.200 - 119.6000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng nhẹ, tiếp tục neo ở mức cao. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 118.200 - 119.6000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 100 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 119.100 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 200 đồng/kg, đạt mức 118.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg, đạt mức 118.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng mạnh 118 USD/tấn, lên mức 4.662 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 52 USD/tấn, xuống mức 4.361 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng nhẹ 2,9 cent/lb, lên mức 410,7 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,0 cent/lb, đạt mức 346,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 501,05 cent/lb, tăng 3,65 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 4,9 cent/lb, lên mức 413,5 cent/lb.

Giá tiêu neo ở mức cao

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg; Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.11 USD/tấn, tăng nhẹ 0,03% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng nhẹ 0,02%, hiện đang giao dịch ở mức 9.749 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.