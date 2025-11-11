Ngày 11/11: Giá thép, quặng sắt quay đầu giảm

Sáng nay, cả giá thép, quặng sắt cùng quay đầu giảm trước lo ngại nhu cầu yếu tại Trung Quốc và áp lực thương mại gia tăng. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 11/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.044 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 11/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.044 nhân dân tệ/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch 10/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 giảm 0,13% (4 nhân dân tệ) về mức 3.018 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,32% (2,5 nhân dân tệ) về mức 778,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,9 USD lên mức 102,17 USD/tấn.

Giá quặng sắt chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng do lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc chững lại và lượng tồn kho tại cảng tăng, dù sản lượng vận chuyển toàn cầu giảm giúp hạn chế đà giảm, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên gần như đi ngang ở mức 765 nhân dân tệ/tấn (≈107,4 USD), sau khi chạm đáy từ tháng 7 ở 756 nhân dân tệ.

Thị trường thép dẹt và thép dài châu Á được dự báo tiếp tục ảm đạm trong quý IV, khi xuất khẩu giảm tốc sau nửa đầu năm sôi động. Nhu cầu trong nước Trung Quốc dự kiến yếu đi vào mùa đông do hoạt động xây dựng chậm lại, khiến xuất khẩu trở thành kênh chính để giải phóng tồn kho.

Thị trường trong nước

Sáng 11/11, các doanh nghiệp tiếp tục giữ mức giá bình ổn đối với thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 11/11, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.